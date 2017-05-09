Неоднократно судим и без в/у: СК установил, кто был за рулем сбившей мать и дочь в Минске BMW

Следователи установили, что за рулем автомобиля BMW, который в Минске насмерть сбил женщину и травмировал ее малолетнюю дочь, был 30-летний житель Пинска. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.



Фото: Следственный комитет

Напомним, резонансная авария произошла 7 мая, около 22.00. Водитель BMW ехал по улице Солтыса со стороны улицы Ваупшасова и совершил наезд на переходивших по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора женщину с дочерью. После этого автомобиль отбросило в стоящий в соседней полосе троллейбус.





В результате ДТП 33-летняя женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Девочка 2014 года рождения с травмами различной степени тяжести была госпитализирована. Сейчас она находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Четверо мужчин, находящихся в салоне BMW, были сильно пьяны, у одного из них была сильная алкогольная интоксикация. Все они также получили травмы и были госпитализированы. Также все четверо отрицали, что были за рулем.





— В ходе первоначальных следственных действий установлено, что за рулем автомобиля находился житель Пинска 1987 года рождения. Он задержан, — сообщил Алексей Климович. — Кроме того, следствием получены данные, что подозреваемый не имел права управления транспортным средством. Водительское удостоверение он никогда не получал. Ранее неоднократно судим. Медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии в его крови было полтора промилле алкоголя.

Расследование по уголовному делу продолжается.