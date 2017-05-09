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"Стражи Галактики 2" заработали 145 миллионов за уикенд в мировом прокате
Сиквел «
Продолжение «Стражей Галактики» собрало ощутимо больше предшественника (ему, напомним, на старте в августе 2014-го покорилось 94,3 миллиона). Мировая премьера фильма состоялась еще в конце апреля и принесла 145 миллионов за уикенд. В Беларуси и России
Сейчас главная интрига состоит в том, сможет ли фильм в мировом прокате преодолеть рубеж в миллиард долларов и стать пятым проектом Marvel Studios, сумевшим добиться подобных результатов. Среди лент компании в этот клуб вошли «Мстители», «Эра Альтрона», «Железный человек 3» и «Первый мститель: Противостояние».
На втором месте российская комедия
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Американский боевик «
На четвертой строчке оказалась история с ходячими зверьми-мечтателями. Новый герой мультфильма
Пятое место досталось советским космонавтам — Алексею Леонову (Евгений Миронов) и Павлу Беляеву (Константин Хабенский). Сборы фильма
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