Сиквел « Стражей Галактики » показал второй среди лучших стартов в 2017 году. Фантастическая лента студий Disney и Marvel возглавляет рейтинг по сборам. Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.





Продолжение «Стражей Галактики» собрало ощутимо больше предшественника (ему, напомним, на старте в августе 2014-го покорилось 94,3 миллиона). Мировая премьера фильма состоялась еще в конце апреля и принесла 145 миллионов за уикенд. В Беларуси и России «Стражи Галактики. Часть 2» вышли на неделю позже. По итогам минувшей недели картина возглавила белорусский прокат — фильм посмотрели 65 тысяч зрителей, которые принесли ленте более 196 тысяч рублей.

Сейчас главная интрига состоит в том, сможет ли фильм в мировом прокате преодолеть рубеж в миллиард долларов и стать пятым проектом Marvel Studios, сумевшим добиться подобных результатов. Среди лент компании в этот клуб вошли «Мстители», «Эра Альтрона», «Железный человек 3» и «Первый мститель: Противостояние».

На втором месте российская комедия «Кухня. Последняя битва» . Продолжение шестого сезона сериала — завершение истории про шефа Виктора Баринова и его команды, которое, затронув ностальгические чувства закоренелых фанатов, добавляет к сборам еще 31,6 тысячи.

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Американский боевик « Форсаж 8 » расположился на третьем месте с результатом в 17,9 тысячи. Кстати, благодаря «Форсажу 8» 2017-й стал одиннадцатым годом подряд, когда фильмы студии Universal приносят более миллиарда долларов в международном прокате.

На четвертой строчке оказалась история с ходячими зверьми-мечтателями. Новый герой мультфильма «Рок-дог» отправляется покорять город зверей. Он — пес Боуди, мечтает стать учеником живой рок-легенды. Анимация собрала 13,8 тысячи просмотров.

Пятое место досталось советским космонавтам — Алексею Леонову (Евгений Миронов) и Павлу Беляеву (Константин Хабенский). Сборы фильма «Время первых» составили 10,2 тысячи.

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