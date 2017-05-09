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Через несколько дней ЕС объявит об упрощении визового режима с Украиной

10.05.2017 17:46 — Разное | Ежедневник  
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Через несколько дней ЕС объявит об упрощении визового режима с Украиной

фото: Reuters

Евросоюз через несколько дней объявит о соглашении по упрощению визового режима с Украиной, заявила 9 мая, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини на заседании Совбеза ООН.

"Мы не признаём и никогда не признаем незаконную аннексию Крыма Россией", — подчеркнула Могерини, добавив, что ЕС будет продолжать работу по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Граждане Украины смогут "въезжать в ЕС на 90 дней в каждый 180-дневный период с деловыми и туристическими целями, а также по семейным делам". Безвизовый режим не дает гражданам Украины права на трудоустройство в странах Евросоюза, передаёт Deutsche Welle.

Напомним, что 26 апреля послы ЕС одобрили безвизовый режим для украинцев. Европарламент 6 апреля проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС. За это решение проголосовал 521 европарламентарий. Против – 75, 36 — воздержались. 11 мая этот вопрос будет подан на утверждение Совета ЕС, и в ближайшее время после этого состоится подписание.

 
 
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Евросоюз через несколько дней объявит о соглашении по упрощению визового режима с Украиной, заявила 9 мая, верховный представитель ЕС по внешней политике и...

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