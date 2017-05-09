Автор Gangnam Style выпустил два новых клипа с участием создателя трека Pen-Pineapple-Apple-Pen

Южнокорейский артист PSY, автор хита Gangnam Style, выпустил два новых клипа. Ролики опубликованы на YouTube-канале исполнителя 10 мая.





Певец выпустил клипы на треки New Face и I Luv It. К слову, в клипе на последнюю песню снялся не менее популярный японец, эпатажный комик и диджей Piko-Taro. Он прославился благодаря треку Pen-Pineapple-Apple-Pen.

I LUV IT

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Второе видео снято на композицию New Face. Ролики менее чем за сутки набрали почти по 500 тысяч просмотров.

New Face

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Оба трека вошли в новый альбом исполнителя, который называется 4×2=8.

PSY получил широкую известность в 2012 году после выхода песни Gangnam Style. Клип на нее собрал около 2,8 миллиарда просмотров. Его второй ролик, Gentleman, преодолел отметку в миллиард просмотров.

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