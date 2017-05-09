Белорусский тренер возглавил хоккейный клуб из Польши

Белорусский тренер Андрей Гусов возглавил польский ГКС «Тыхи», сообщает корреспондент belarushockey.com Савелий Капуста.



Андрей Гусов. Фото: gkstychy.info

Контракт заключен на один год. В случае победы клуба в чемпионате он будет продлен.

В тренерский штаб «Тыхи» также вошел Сергей Шепетюк.

Отметим, что Гусов хорошо говорит по-польски, поскольку выступал там долгое время в бытность хоккеистом.

В уходящем сезоне Гусов и Шепетюк работали в солигорском «Шахтере», но в декабре 2016-го после прихода к штурвалу горняков Владимира Цыплакова были отправлены в отставку.

ГКС «Тыхы» в этом сезоне стал победителем регулярного чемпионата, а в плей-офф дошел до финала, где уступил титул «Краковии».

Солигорский «Шахтер» под руководством Андрея Гусова два года подряд встречался с клубом ГКС «Тыхы» в Континентальном кубке. В ноябре 2015 года солигорская дружина проиграла польской в полуфинальном раунде, а в ноябре 2016-го взяла реванш . Правда, оба раза команда Андрея Гусова не пробилась в суперфинал Континентального кубка, причем именно неудача в минувшем турнире стала поводом для увольнения Андрея Гусова.

Андрей Гусов трудился на посту главного тренера «Шахтера» со дня основания клуба (с небольшим перерывом, когда с октября 2009 года по март 2010-го входил в тренерский штаб минского «Динамо» в КХЛ) и за 7 лет работы вместе со своим штабом завоевал чемпионский титул (2015), дважды приводил команду к серебряным (2010, 2016) и один раз к бронзовой (2013) наградам.

До «Шахтера» возглавлял минский «Керамин», с которым завоевывал золото (2008) и серебро (2007) чемпионата Беларуси, а также Кубок Беларуси (2008).

Андрей Гусов дважды (2007, 2008) признавался лучшим хоккейным тренером Беларуси. Заслуженный тренер Беларуси.