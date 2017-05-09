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В Минске можно будет купить недвижимость за одну базовую

10.05.2017 18:03 — Разное | БДГ  
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«Минскгоримущество» в июне предложит приобрести недвижимость с установлением начальной цены продажи размером в базовую величину.

Как сообщает агентство «Минск-Новости», продавать через аукцион будут 6 зданий и сооружений на ул. Корженевского, 18Б–18Б/5.

«Они готовятся к продаже на аукционных торгах одним лотом. Их общая площадь свыше 13 тыс. кв. м. Размещается недвижимость на земельном участке площадью более 1,8 га. При приобретении имущества участок предоставляется покупателю в аренду без проведения аукциона и взимания платы за право заключения арендного договора. Новому собственнику следует помнить о том, что производственная функция определена как основная для развития этой территории», - цитирует агенство главного специалиста управления ценных бумаг, отчуждения и организации торгов Минского городского территориального фонда государственного имущества Гражину Гудачевскую.

В прошлом году продать указанные здания город так и не смог, даже при скидке в 20-80% от их первоначальной стоимости - потенциальных покупателей просто не нашлось.

 
Теги: Минск
 
 
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«Минскгоримущество» в июне предложит приобрести недвижимость с установлением начальной цены продажи размером в базовую величину.

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