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Тест: хорошо ли вы помните фильм "Место встречи изменить нельзя"?
10.05.2017 18:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Пятисерийный фильм стал невероятно популярным, а актеры, сыгравшие даже самые маленькие роли, известными. Позже лента могла бы получить продолжение, но режиссер заявил "Жеглов умер, Шарапов стар, с кем и зачем продолжать?" И сегодня, спустя десятилетия, фильм не теряет свою актуальность.
Именно за исполнение главной роли Владимиру Высоцкому посмертно присудили Государственную премию СССР. А реплики капитана Глеба Жеглова, Владимира Шарапова, Маньки-облигации и других героев стали золотыми цитатами.
Sputnik предлагает узнать, как хорошо вы помните крылатые фразы из фильма "Место встречи изменить нельзя".
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10 мая 1978 года начались съемки легендарной картины Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя".
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