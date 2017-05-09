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Тест: хорошо ли вы помните фильм "Место встречи изменить нельзя"?

10.05.2017 18:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Пятисерийный фильм стал невероятно популярным, а актеры, сыгравшие даже самые маленькие роли, известными. Позже лента могла бы получить продолжение, но режиссер заявил "Жеглов умер, Шарапов стар, с кем и зачем продолжать?" И сегодня, спустя десятилетия, фильм не теряет свою актуальность.

Именно за исполнение главной роли Владимиру Высоцкому посмертно присудили Государственную премию СССР. А реплики капитана Глеба Жеглова, Владимира Шарапова, Маньки-облигации и других героев стали золотыми цитатами.

Sputnik предлагает узнать, как хорошо вы помните крылатые фразы из фильма "Место встречи изменить нельзя".

 
 
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10 мая 1978 года начались съемки легендарной картины Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя".

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