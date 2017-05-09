Пятисерийный фильм стал невероятно популярным, а актеры, сыгравшие даже самые маленькие роли, известными. Позже лента могла бы получить продолжение, но режиссер заявил "Жеглов умер, Шарапов стар, с кем и зачем продолжать?" И сегодня, спустя десятилетия, фильм не теряет свою актуальность.

Именно за исполнение главной роли Владимиру Высоцкому посмертно присудили Государственную премию СССР. А реплики капитана Глеба Жеглова, Владимира Шарапова, Маньки-облигации и других героев стали золотыми цитатами.

Sputnik предлагает узнать, как хорошо вы помните крылатые фразы из фильма "Место встречи изменить нельзя".