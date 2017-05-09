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Упавший с балкона в Бресте ребенок находится в реанимации

10.05.2017 18:08 — Разное | БелТА  
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10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Упавший с балкона многоэтажки в Бресте семилетний мальчик находится в реанимации, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача детской областной больницы Юлия Жарко.

"Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него диагностированы сотрясение головного мозга, ушибы, политравмы, переломы костей голеней. Он прооперирован и находится под наблюдением. Угрозы жизни нет", - сказала замглавврача.

Как сообщалось, 9 мая около 16.20 житель Бреста 2010 года рождения выпал с балкона квартиры на седьмом этаже жилого дома по ул.Октябрьской революции. Мальчик в тот момент находился один дома и ждал возвращения матери с работы. Он стал высматривать ее из открытого окна балкона, взобравшись в обуви на хозяйственный шкафчик, где находилась игрушка. Поскользнувшись, школьник не удержал равновесие и упал вниз.

Следователи проводят проверку по этому факту.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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