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Пьяный водитель в Минске повредил за ночь как минимум семь авто

10.05.2017 18:03 — Разное | БелТА  
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Пьяный водитель в Минске повредил за ночь как минимум семь авто
Фото ОГАИ Московского района ГУВД Мингорисполкома

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный водитель в Минске повредил за ночь как минимум семь авто. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района ГУВД Мингорисполкома Любовь Трепашко.

В три часа ночи 10 мая сотрудникам ГАИ поступила информация, что на улице Грушевской нетрезвый водитель на "Вольво XC90" совершил несколько ДТП. В одном из дворов он врезался в грузовик, причем с такой силой, что тот подмял под себя легковую "Тойоту".

Позже выяснилось, что мужчина 1988 года рождения разбил еще несколько машин в разных местах - всего семь. При этом не исключено, что пострадавших больше. Водителям, которые парковались в этом районе в ночь на 10 мая и утром обнаружили на своих машинах повреждения, рекомендуют обращаться в ГАИ.

"В момент ДТП водитель был не просто изрядно пьян - он еле стоял на ногах. Позже было установлено, что в его крови более 3,06 промилле", - рассказала Любовь Трепашко. Нарушитель пояснил, что съездил на такси за пивом, выпил пол литра и после этого ничего не помнит. У мужчины не было прав, и он никогда их не получал.

Как оказалось, "Вольво XC90" угнан. Хозяина нашли, он рассказал, что некоторое время назад заявлял в милицию о краже денег, ценностей и дубликате ключей от машины.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В три часа ночи 10 мая сотрудникам ГАИ поступила информация, что на улице Грушевской нетрезвый водитель на "Вольво XC90" совершил несколько ДТП. В одном из дворов он...

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