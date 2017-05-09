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В ФСБ РФ рассказали, как будут принимать рейсы из Беларуси
В российской ФСБ рассказали о том, как будут принимать авиарейсы из Беларуси с 15 мая.
Там подтвердили, что авиарейсы будут переведены в международные секторы аэропортов, пограничный контроль для граждан России и Беларуси на этих рейсах вводиться не будет. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ
При этом в ФСБ отметили, что пограничный контроль не будет проводиться при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также посадочного талона. Иностранные граждане (кроме граждан Беларуси) и лица без гражданства будут проходить пограничный контроль в порядке, определенном для международных секторов (терминалов) российских аэропортов.
Ранее о том, что Россия меняет правила приема рейсов из Беларуси
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В российской ФСБ рассказали о том, как будут принимать авиарейсы из Беларуси с 15 мая.
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