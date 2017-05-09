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Ночью в Минске бесправник с 3,06 промилле на угнанной Volvo разбил как минимум 8 автомобилей

10.05.2017 18:23 — Разное | Tut.by  
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В Минске пьяный водитель на угнанной Volvo разбил как минимум восемь автомобилей. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили сотрудники Объединенной дорожно-аварийной службы. Информацию подтвердили в ГАИ Московского района.

Инцидент произошел ночью 10 мая. Около 03.00 в милицию поступило сообщение о том, что между домами 102 и 104 по улице Грушевской пьяный водитель на Volvo XC90 разбил два автомобиля.

На месте аварии инспекторы установили, что Volvo ехал по улице Грушевской, после чего на пешеходном переходе вылетел за пределы проезжей части и врезался в грузовик, который от удара отбросило в Toyota.


Фото: ГАИ Московского района

 — Водитель Volvo едва держался на ногах. Инспекторы отвезли его на медицинское освидетельствование, которое показало 3,06 промилле алкоголя, — рассказала AUTO.TUT.BY представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.

По словам водителя, вечером он вышел из дома, купил в магазине бутылку пива, после чего вызвал такси и далее ничего не помнит. Также мужчина попытался запутать инспекторов, несколько раз назвав не свои данные, однако его личность оперативно установили. Водителем оказался 29-летний мужчина. Водительского удостоверения он никогда не получал.














На этом история не закончилась. Сотрудники ГАИ увидели, что в Volvo пробит поддон. Они решили проехать по маршруту «мокрого следа». В ходе этой поездки инспекторы выяснили, что эта Volvo разбила еще как минимум 5 автомобилей: на проспекте Дзержинского и еще в одном из дворов по улице Грушевской.

Также милиционеры установили владельца Volvo. Тот рассказал сотрудникам ГАИ, что автомобиль никому не давал. По словам мужчины, полгода назад обокрали его дом. Среди пропавших вещей был и дубликат ключей от этого самого Volvo. Возможно, им и воспользовался злоумышленник.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются иные обстоятельства. В Госавтоинспекции не исключили, что сообщения о других ДТП, которые устроил водитель Volvo, будут еще поступать в милицию.

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Теги: Минск
 
 
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