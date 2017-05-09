Сборная США одержала третью победу на чемпионате мира по хоккею

Хоккеисты сборной США, обыграв команду Италии, одержали третью победу на чемпионате мира. Итальянцы потерпели четвертое поражение кряду.



Фото: iihfworlds2017.com

США — Италия — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 — Нельсон (5.17), 2:0 — Нельсон (Ларкин, 25.53, в меньшинстве), 3:0 — Андерс Ли (Годро, Ларкин, 27.47, в большинстве).

Броски: 32-9 (9−2, 14−3, 9-4).

Штраф: 4-6.

Вратари: Ховард (100% отраженных бросков) — Бернард (90,62% отраженных бросков).

Американцы провели поединок в прогулочном режиме, забросив по одной шайбе в каждом из периодов и позволив соперникам исполнить всего 9 бросков в створ ворот.

Сегодня вечером в группе «А» в Кельне состоится матч Словакия — Германия (21.15), в группе «В» в Париже пройдет поединок Финляндия — Словения (21.15).