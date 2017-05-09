ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сборная США одержала третью победу на чемпионате мира по хоккею

10.05.2017 19:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Хоккеисты сборной США, обыграв команду Италии, одержали третью победу на чемпионате мира. Итальянцы потерпели четвертое поражение кряду.


Фото: iihfworlds2017.com

США — Италия — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 — Нельсон (5.17), 2:0 — Нельсон (Ларкин, 25.53, в меньшинстве), 3:0 — Андерс Ли (Годро, Ларкин, 27.47, в большинстве).

Броски: 32-9 (9−2, 14−3, 9-4).

Штраф: 4-6.

Вратари: Ховард (100% отраженных бросков) — Бернард (90,62% отраженных бросков).

Американцы провели поединок в прогулочном режиме, забросив по одной шайбе в каждом из периодов и позволив соперникам исполнить всего 9 бросков в створ ворот.

Сегодня вечером в группе «А» в Кельне состоится матч Словакия — Германия (21.15), в группе «В» в Париже пройдет поединок Финляндия — Словения (21.15).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккеисты сборной США, обыграв команду Италии, одержали третью победу на чемпионате мира. Итальянцы потерпели четвертое поражение кряду.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В ФСБ РФ рассказали, как будут принимать рейсы из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика