Швейцарская «баранка». Белорусы во второй раз подряд проиграли в сухую на ЧМ-2017



reuters.com

Трижды проиграв грандам, Беларусь не сумела забросить ни одной шайбы сопернику из своей категории – сборной Швейцарии. Итого: четвертое поражение Беларуси на ЧМ, проходящем в Германии и Франции, - 0:3.

По итогам предыдущей игры с канадцами, которую сборную Беларусь проиграла со счетом 0:6, выступление отечественной дружины оценил главный хоккеист страны – Александр Лукашенко.

«Мы понимаем, что играли с фаворитами, но ведь и они не супервеликие. Как можно было пропустить с пятака третью шайбу от финнов? Отсутствие дисциплины, скатывание на индивидуальную игру, которой не владеет ни один наш хоккеист. В хоккей играть не умеют. Нет, они ещё в своей зоне возле ворот крутят эту шайбу, теряют и получают голы. А как они с канадцами сыграли? Это вообще стыдобища. Лучше было бы не выходить. Чего вышли, если ноги подкашиваются, бежать не могут, бросать по воротам не могут. Посмотрите, как сыграли французы, просто молодцы: они смели финнов», - раскритиковал игру сборной президент.

«Посмотрим, что будет дальше. Сделают выводы, начнут играть — будем это принимать. Нет — значит, мы с этим мириться не будем», - предупредил глава государства и тренеров, и хоккеистов, и федерацию.

Судя по игре с швейцарцами, угроза не возымела действия или, наоборот, чересчур сказалась на игре: белорусы ничего не сделали в атаке, пропустив при безликой игре. Швейцарцы, не напрягаясь, забросили по три шайбы в каждом периоде. Отличились Шеппи, Амбюль и Олмонд – 0: 3.

Белорусы после четвертой игры по-прежнему не имеют очков и приблизились к вылету в низший дивизион. 12 мая нашу сборную ждут неплохо выступающие на домашней арене французы.