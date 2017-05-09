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Швейцарская «баранка». Белорусы во второй раз подряд проиграли в сухую на ЧМ-2017

10.05.2017 19:26 — Разное | Ежедневник  
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Швейцарская «баранка». Белорусы во второй раз подряд проиграли в сухую на ЧМ-2017

reuters.com

Трижды проиграв грандам, Беларусь не сумела забросить ни одной шайбы сопернику из своей категории – сборной Швейцарии. Итого: четвертое поражение Беларуси на ЧМ, проходящем в Германии и Франции, - 0:3.

По итогам предыдущей игры с канадцами, которую сборную Беларусь проиграла со счетом 0:6, выступление отечественной дружины оценил главный хоккеист страны – Александр Лукашенко.  

«Мы понимаем, что играли с фаворитами, но ведь и они не супервеликие. Как можно было пропустить с пятака третью шайбу от финнов? Отсутствие дисциплины, скатывание на индивидуальную игру, которой не владеет ни один наш хоккеист. В хоккей играть не умеют. Нет, они ещё в своей зоне возле ворот крутят эту шайбу, теряют и получают голы. А как они с канадцами сыграли? Это вообще стыдобища. Лучше было бы не выходить. Чего вышли, если ноги подкашиваются, бежать не могут, бросать по воротам не могут. Посмотрите, как сыграли французы, просто молодцы: они смели финнов», - раскритиковал игру сборной президент.

«Посмотрим, что будет дальше. Сделают выводы, начнут играть — будем это принимать. Нет — значит, мы с этим мириться не будем», - предупредил глава государства и тренеров, и хоккеистов, и федерацию.

Судя по игре с швейцарцами, угроза не возымела действия или, наоборот, чересчур сказалась на игре: белорусы ничего не сделали в атаке, пропустив при безликой игре. Швейцарцы, не напрягаясь, забросили по три шайбы в каждом периоде. Отличились  Шеппи, Амбюль и Олмонд – 0: 3.

Белорусы  после четвертой игры  по-прежнему не имеют очков  и приблизились к вылету в низший дивизион. 12 мая нашу сборную ждут неплохо выступающие на домашней арене французы. 

 
 
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Трижды проиграв грандам, Беларусь не сумела забросить ни одной шайбы сопернику из своей категории – сборной Швейцарии. Итого: четвертое поражение Беларуси на ЧМ,...

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