Команда «Легенды хоккея», возглавляемая президентом России Владимиром Путиным, разгромила сборную Ночной хоккейной лиги со счетом 17:6 в гала-матче, состоявшемся в Сочи. Сам глава государства отметился семью заброшенными шайбами — одной в первом, и по три — во втором и третьем периодах.



Фото: Reuters

Вместе с Путиным на играли министр обороны Сергей Шойгу, олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, «русская ракета» Павел Буре и другие. Ворота защищал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. По традиции глава государства выступал в красном свитере под одиннадцатым номером.

Противники «Легенд хоккея», а среди них были владелец Volga Group Геннадий Тимченко, президент «Норильского никеля» Владимир Потанин, совладелец и член совета директоров СМП-Банка Борис Ротенберг, знаменитый саксофонист Игорь Бутман, с самого начала игры выступали в роли догоняющих и достойный отпор в итоге дать не смогли.

Судя по фотоснимкам Reuters, Владимиру Путину во время матча довелось не только демонстрировать снайперские качества, но и покувыркаться на льду.

Фото: Reuters

















Фото: kremlin.ru













Несколько лет назад Путин выступил инициатором создания Ночной хоккейной лиги. Она объединила любителей этого вида спорта, которые в свободное от основной деятельности время, как правило, по вечерам (что и дало название — ночная лига) собирались для игры. При участии знаменитых хоккеистов России и СССР удалось организовать систематическое проведение турниров между такими любительскими сборными в различных регионах страны, а затем свести их в единый чемпионат.

Первый гала-матч Ночной хоккейной лиги прошел 7 мая 2012 года в Дворце спорта на Ходынском поле в Москве. Тогда в нем также принял участие Путин, причем игра прошла всего через несколько часов после торжественной церемонии инаугурации президента в Кремле.