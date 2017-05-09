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Сергей Костицын: Не можем даже до ворот доехать. Не знаю, как мы хотя бы одну игру выиграем

10.05.2017 20:24 — Разное | Tut.by  
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Нападающий сборной Беларуси Сергей Костицын после поражения от команды Швейцарии (0:3) в матче группового турнира чемпионата мира — 2017 заявил, что ему стыдно за выступление своей команды на турнире. Белорусы потерпели четвертое поражение кряду и замыкают таблицу группы «В», не набрав ни одного очка.


Фото: iihfworlds2017.com

— Ничего у нас не получалось сегодня, это беспредел, мне просто стыдно, — цитирует «Р-Спорт» Костицына. — И я не знаю, что говорить, когда мы даже до ворот доехать не можем. Мы не играем, как тренер говорит, у нас паса нет, ничего нет. Может, трясет кого-то или что… Не знаю, как мы тут хотя бы одну игру выиграем. После такого матча впору уже переживать о том, как бы место не потерять в элите.

Напомним, что белорусы проиграли уже четыре матча на чемпионате мира: Финляндии (2:3), Чехии (1:6), Канаде (0:6) и Швейцарии (0:3). Впереди у команды игры с Францией, Словенией и Норвегией.

 
 
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Нападающий сборной Беларуси Сергей Костицын после поражения от команды Швейцарии (0:3) в матче группового турнира чемпионата мира-2017 заявил, что ему стыдно за...

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