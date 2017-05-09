|
Сергей Костицын: Не можем даже до ворот доехать. Не знаю, как мы хотя бы одну игру выиграем
Нападающий сборной Беларуси Сергей Костицын после поражения от команды Швейцарии (0:3) в матче группового турнира чемпионата мира — 2017 заявил, что ему стыдно за выступление своей команды на турнире. Белорусы потерпели четвертое поражение кряду и замыкают таблицу группы «В», не набрав ни одного очка.
— Ничего у нас не получалось сегодня, это беспредел, мне просто стыдно, — цитирует «
Напомним, что белорусы проиграли уже четыре матча на чемпионате мира: Финляндии (2:3), Чехии (1:6), Канаде (0:6) и Швейцарии (0:3). Впереди у команды игры с Францией, Словенией и Норвегией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий сборной Беларуси Сергей Костицын после поражения от команды Швейцарии (0:3) в матче группового турнира чемпионата мира-2017 заявил, что ему стыдно за...
|
Архив (Разное)
Комментарии