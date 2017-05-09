ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дэйв Льюис: Стыдно перед федерацией и страной, мы не ожидали такого

10.05.2017 21:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис по окончании четвертого матча мирового чемпионата, завершившегося для национальной команды поражением от швейцарцев со счетом 0:3, ответил на неприятные вопросы журналистов.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Смеем предложить, что сегодня самый трудный для вас день за два последних чемпионата…

— Да, это действительно тяжелый день. Просто стыдно и перед федерацией, и перед страной. Не предполагали подобного, надеялись, что удастся создать много больше голевых моментов. Что ключевые игроки наконец проявят себя. В итоге же некоторые молодые смотрелись лучше. Допускаю, что в числе прочего календарь чемпионата в этом случае сыграл не за, а против нас. Игроки вышли на лед просто с нулевой уверенностью. Даже игроки топ-уровня не могли ни бросить, ни отдать. Ни в равных составах, ни даже в большинстве…

— На этом чемпионате уже доводилось уступать и более крупно. Но матч со швейцарцами сейчас кажется худшим. Согласитесь?

— Да, но немного под другим углом. На сей раз мои ожидания от команды отстояли от реальности дальше всего.

— В среду мы попрощались с мечтами о плей-офф…

— Неприятно признавать, но это действительно так.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис по окончании четвертого матча мирового чемпионата, завершившегося для национальной команды поражением от швейцарцев...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Легенды хоккея" разгромили сборную Ночной лиги в Сочи, Путин забросил 7 шайб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика