Дэйв Льюис: Стыдно перед федерацией и страной, мы не ожидали такого

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис по окончании четвертого матча мирового чемпионата, завершившегося для национальной команды поражением от швейцарцев со счетом 0:3, ответил на неприятные вопросы журналистов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Смеем предложить, что сегодня самый трудный для вас день за два последних чемпионата…

— Да, это действительно тяжелый день. Просто стыдно и перед федерацией, и перед страной. Не предполагали подобного, надеялись, что удастся создать много больше голевых моментов. Что ключевые игроки наконец проявят себя. В итоге же некоторые молодые смотрелись лучше. Допускаю, что в числе прочего календарь чемпионата в этом случае сыграл не за, а против нас. Игроки вышли на лед просто с нулевой уверенностью. Даже игроки топ-уровня не могли ни бросить, ни отдать. Ни в равных составах, ни даже в большинстве…

— На этом чемпионате уже доводилось уступать и более крупно. Но матч со швейцарцами сейчас кажется худшим. Согласитесь?

— Да, но немного под другим углом. На сей раз мои ожидания от команды отстояли от реальности дальше всего.

— В среду мы попрощались с мечтами о плей-офф…

— Неприятно признавать, но это действительно так.