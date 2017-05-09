Сборная Беларуси по хоккею потерпела четвертое поражение подряд на Чемпионате мира





Сборная Беларуси потерпела четвертое поражение подряд на Чемпионате мире по хоккею, уступив Швейцарии.

Можно сказать, что это четвертое поражение на ЧМ по хоккею, а третье разгромное поражение. На это раз, встречаясь с хоккеистами сборной Швейцарии белорусские хоккеисты также ничем не смогли ответить своим соперникам и опять проиграли всухую со счетом 0:3.

Ранее белорусские хоккеисты проиграли Финляндии (2:3), Чехии (1:6) и Канаде (0:6). Следующие матчи на турнире белорусские хоккеисты проведут с соперниками из Франции - 12 мая (21.15), со Словенией - 13 мая (17.15) и 16 мая с Норвегией (13.15). Однако учитывая нынешний старт на чемпионате вряд ли грядущие игры что-то существенно поменяют в ситуации.