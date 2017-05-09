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Сборная Беларуси по хоккею потерпела четвертое поражение подряд на Чемпионате мира
10.05.2017 21:21 — Разное | Ежедневник
Сборная Беларуси потерпела четвертое поражение подряд на Чемпионате мире по хоккею, уступив Швейцарии.
Можно сказать, что это четвертое поражение на ЧМ по хоккею, а третье разгромное поражение. На это раз, встречаясь с хоккеистами сборной Швейцарии белорусские хоккеисты также ничем не смогли ответить своим соперникам и опять проиграли всухую со счетом 0:3.
Ранее белорусские хоккеисты проиграли Финляндии (2:3), Чехии (1:6) и Канаде (0:6). Следующие матчи на турнире белорусские хоккеисты проведут с соперниками из Франции - 12 мая (21.15), со Словенией - 13 мая (17.15) и 16 мая с Норвегией (13.15). Однако учитывая нынешний старт на чемпионате вряд ли грядущие игры что-то существенно поменяют в ситуации.
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Сборная Беларуси потерпела четвертое поражение подряд на Чемпионате мире по хоккею, уступив Швейцарии.
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