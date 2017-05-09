ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сборная Беларуси по хоккею потерпела четвертое поражение подряд на Чемпионате мира

10.05.2017 21:21 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Сборная Беларуси по хоккею потерпела четвертое поражение подряд на Чемпионате мира

Сборная Беларуси потерпела четвертое поражение подряд на Чемпионате мире по хоккею, уступив Швейцарии.

Можно сказать, что это четвертое поражение на ЧМ по хоккею, а третье разгромное поражение. На это раз, встречаясь с хоккеистами сборной Швейцарии белорусские хоккеисты также ничем не смогли ответить своим соперникам и опять проиграли всухую со счетом 0:3.

Ранее белорусские хоккеисты проиграли Финляндии (2:3), Чехии (1:6) и Канаде (0:6). Следующие матчи на турнире белорусские хоккеисты проведут с соперниками из Франции - 12 мая (21.15), со Словенией - 13 мая (17.15) и 16 мая с Норвегией (13.15). Однако учитывая нынешний старт на чемпионате вряд ли грядущие игры что-то существенно поменяют в ситуации.

 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси потерпела четвертое поражение подряд на Чемпионате мире по хоккею, уступив Швейцарии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Дэйв Льюис: Стыдно перед федерацией и страной, мы не ожидали такого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика