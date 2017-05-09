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"Атлетико" и "Реал" сражаются за путевку в финал Лиги чемпионов. Онлайн TUT!
Мадридские «Атлетико» и «Реал» сегодня проведут ответный матч полуфинала футбольной Лиги чемпионов.
Первая игра завершилась победой «Реала» со счетом 3:0, поэтому многие уже видят «сливочных» в финале. Другого мнения придерживается главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, который заявил, что его команда будет сражаться до финального свистка.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.
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Мадридские "Атлетико" и "Реал" сегодня проведут ответный матч полуфинала футбольной Лиги чемпионов.
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