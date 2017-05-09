Мадридские «Атлетико» и «Реал» сегодня проведут ответный матч полуфинала футбольной Лиги чемпионов.

Первая игра завершилась победой «Реала» со счетом 3:0, поэтому многие уже видят «сливочных» в финале. Другого мнения придерживается главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, который заявил, что его команда будет сражаться до финального свистка.



Фото: twitter.com/ChampionsLeague



"Атлетико" 0−0 "Реал"

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