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Сборная Беларуси по хоккею разгромлена швейцарцами со счетом 0:3

10.05.2017 21:43 — Разное | БДГ  
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Белорусские хоккеисты в очередной раз проиграли на ЧМ – на этот раз команде Швейцарии со счетом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

Отметим, что сборная Швейцарии считается далеко не самой сильной командой, однако в ходе матча вела себя уверенно и в каждом из периодов забила по одной шайбе. Разница в количестве бросков – 15 (белорусы) против 23 (швейцарцы).

Ранее команда Дэйва Льюиса потерпела три поражения: 2:3 (с финнами), 1:6 (с чехами) и 0:6 (с канадцами). Впереди ее ждут еще игры со сборной Франции (12 мая), Словении (13 мая) и Норвегии (16 мая). На сегодняшний момент у сборной Беларуси нет очков, и она находится на последнем месте в группе.

Напомним, что 9 мая президент страны Александр Лукашенко заявил, что после чемпионата мира по хоккею проанализирует положение дел в этом виде спорта.

Он также отметил, что ему стыдно за белорусских спортсменов.

«В хоккее провал, в футболе провал, в биатлоне, где мы всегда были наверху, – провал», – отметил глава государства.

В частности, президент раскритиковал игру белорусских хоккеистов с финнами и канадцами, на которая, по его мнению, – «вообще стыдобища» и белорусам на нее «лучше было бы не выходить».

После 4 поражений перед нашей командой стоит задача остаться в элите мирового хоккея, не то чтобы пройти в четвертьфинал чемпионата мира.

 
 
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Белорусские хоккеисты в очередной раз проиграли на ЧМ – на этот раз команде Швейцарии со счетом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

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