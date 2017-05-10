Подошел к концу не только хоккейный сезон, но и учебный год. Минское «Динамо» оказалось вне конкуренции в Беларуси. СДЮШОР БФСО «Динамо» не только превзошла всех конкурентов, но и добилась рекордного результата: все команды школы финишировали в тройке призеров, а шесть из них — выиграли республиканское золото.



Фото: hcdinamo.by

Сводная таблица республиканского медального зачета выглядит так:

золото серебро бронза общее количество медалей 1 СДЮШОР БФСО «Динамо» 6 1 1 8 2 СДЮШОР «Юность» 1 1 2 4 3 ДЮСШ ХК «Гомель» 1 1 0 2 4 ЦОР г. Гродно 0 2 0 2 5 ЦОР г. Жлобин 0 0 2 2 6 ДЮСШ ХК «Витебск» 0 1 0 1 7 РЦОП «Раубичи-2004» 0 1 0 1 8 «Беркут» г. Киев 0 1 0 1 9 ДЮСШ ХК «Шахтер-Солигорск» 0 0 1 1 10 СДЮШОР ХК «Могилев» 0 0 1 1 11 «Донбасс» г. Донецк 0 0 1 1

Впрочем, директор динамовской школы Дмитрий Басков уверяет: медали не самоцель.



Фото: hcdinamo.by

— Эту работу мы начали четыре года назад и поступательно шли к тому, чтобы иметь право сказать: школа «Динамо» — лучшая в Беларуси! Стартовые условия были не самыми радужными. В первый год речь шла о том, чтобы всеми возрастами хотя бы начать играть в группе «А». На второй год пришли первые успехи в виде завоеванных медалей, впервые мы порадовались золоту республиканского первенства. В третьем сезоне СДЮШОР БФСО «Динамо», опять-таки — впервые, выиграла медальный зачет. Ну, а четвертый год стал по-настоящему триумфальным. Думаю, уже давно ни одна хоккейная школа Беларуси не доминировала так явно.

Вместе с тем, радуясь медалям и призовым местам, мы не забываем, что главная задача — развитие игроков. В этом смысле все медали играют вторичную роль. Я, как директор школы, не ставлю тренерам задачу непременно быть первыми, мое внимание направлено, прежде всего, на качество учебно-тренировочного процесса, которое позволяет нашим воспитанникам прогрессировать. А медали — лишь отражение этого прогресса.

Именно поэтому в заслугу школе отношу не только достижение призовых мест, но и то, что постепенно мы начинаем видеть динамовских воспитанников в сборных страны. На молодежном чемпионате мира сыграл Дмитрий Дерябин. Он, а также Константин Дробыш и Никита Толопило вошли в состав юношеской сборной, впервые за долгое время сохранившей прописку в элитном дивизионе. В будущем таких игроков будет еще больше, мы уже видим потенциал у многих наших воспитанников.

Залог успеха любой хоккейной школы — тренеры. У нас собраны специалисты, которые хотят работать и развиваться, а мы им в этом оказываем помощь, направляя на обучение в высшую школу тренеров и на международные семинары, — сказал Дмитрий Басков.