Пресс-секретарь НОК Беларуси переизбрана в исполком Европейского союза спортивных журналистов

В эти дни в Южной Корее, которая в следующем году примет Олимпийские игры, проходит юбилейный 80-й конгресс Международной ассоциации спортивных журналистов (АИПС). 10 мая здесь состоялись выборы исполнительного комитета Европейского союза спортивных журналистов (АИПС Европа).



Фото: noc.by

На 9 мест в составе исполкома претендовали 11 кандидатов. По итогам голосования второе место по количеству голосов (32 из 33) набрала пресс-секретарь НОК Беларуси, председатель Белорусской ассоциации спортивной прессы Анастасия Маринина.

Для Марининой это второй срок в составе руководства континентального союза. В 2014 году журналистка стала первой представительницей нашей страны за 90-летнюю историю АИПС, вошедшей в состав исполнительных органов данных международных организаций.

В состав Исполкома были избраны:

Чарльз Камензули (Мальта) — президент, Предраг Милинкович (Сербия) — генеральный секретарь, Мурат Акча (Турция) — казначей; члены исполкома: Лев Россошик (Россия), Анастасия Маринина (Беларусь), Сотирис Триантафиллу (Греция), Марк Вентоуиллак (Франция), Жанфранко Коппола (Италия), Михалис Гаврирлидес (Кипр), Думитру Граур (Румыния), Майкл Шуен (Австрия), Джиорджи Шоллоши (Венгрия).

Президент АИПС Джанни Мерло, обращаясь к членам АИПС Европа, отметил: «Цель нашей организации — работать вместе для защиты прав журналистов, а также бороться с коррупцией, договорными матчами и допингом в спорте».



Фото: noc.by

Во время заседания Европейского союза спортивных журналистов Анастасия Маринина выступила с презентацией вторых Европейских игр, которые пройдут в Минске в 2019 году.

Во время конгресса Международной ассоциации спортивных журналистов 250 делегатов посетят спортивные арены предстоящей зимней Олимпиады в Пхенчхане, познакомятся с презентациями Игр 2018 и 2020 годов, а также крупнейших мировых спортивных форумов, обсудят особенности работы прессы на предстоящих спортивных форумах.