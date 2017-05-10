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Нигерийский музыкант 46 минут без перерыва дул в саксофон

10.05.2017 22:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Накануне нигерийский музыкант Феми Кути принял участие в концерте, на котором присутствовали дипломаты из Нидерландов и Великобритании, а также магнат и политик Бен Мюррей-Брюс (Нигерия). Саксофонист 46 минут 38 секунд тянул на инструменте одну и ту же ноту. Таким образом Кути рассчитывал превзойти прошлое мировое достижение по длительности ноты, сыгранной на духовом инструменте. К слову, нигерийцу не удалось этого сделать — ему не хватило нескольких секунд, чтобы войти в историю. Прошлый мировой рекорд принадлежит джазисту Вэнну Берчфилду, тянувшему одну ноту в течение 47 минут 5,5 секунды. Однако Кути не намерен останавливаться и готов достичь отметки в 50 минут.

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