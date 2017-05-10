На ЧМ-2017 сборная Беларуси потерпела четвертое поражение подряд /

Швейцарцы, менее свежие после матча с французами, нежели белорусы, переиграли нашу сборную со счетом 3:0 — обидная шайба в конце первого периода, когда наши не выстояли в меньшинстве; втиорая, которую не поймал Кевин Лаланд; третья в третьем периоде — мы все уже, практически, разорились на валидоле… Что не клеится у нашей команды? С этим вопросом мы обратились к начальнику пресс-службы ХК "Динамо-Минск" Роману Стронгину.

"Мы наблюдаем объективный процесс, в сборной идет сложный период смены поколений — игроки заканчивают карьеру, переходят на тренерские должности, на их место приходят молодые игроки, которые не всегда готовы выдержать конкуренцию на уровне Чемпионата мира. Есть еще три матча и шанс исправить ситуацию, поэтому будем верить в удачу до конца, ведь и в этой игре ребята старались, прикладывали недюжинные усилия, но на данный момент игра сборной Беларуси показывает ее реальное место в хоккейной иерархии", — считает Стронгин.

Хоккейная сборная Беларуси на Чемпионате мира во Франции потерпела уже четыре поражения подряд, проиграв ранее командам Финляндии, Чехии и Канады.

Аудиозапись комментария начальника пресс-службы ХК "Динамо-Минск" Романа Стронгина слушайте на радио Sputnik Беларусь.