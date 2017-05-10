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На ЧМ-2017 сборная Беларуси потерпела четвертое поражение подряд

10.05.2017 22:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Швейцарцы, менее свежие после матча с французами, нежели белорусы, переиграли нашу сборную со счетом 3:0 — обидная шайба в конце первого периода, когда наши не выстояли в меньшинстве; втиорая, которую не поймал Кевин Лаланд; третья в третьем периоде — мы все уже, практически, разорились на валидоле… Что не клеится у нашей команды? С этим вопросом мы обратились к начальнику пресс-службы ХК "Динамо-Минск" Роману Стронгину.

"Мы наблюдаем объективный процесс, в сборной идет сложный период смены поколений — игроки заканчивают карьеру, переходят на тренерские должности, на их место приходят молодые игроки, которые не всегда готовы выдержать конкуренцию на уровне Чемпионата мира. Есть еще три матча и шанс исправить ситуацию, поэтому будем верить в удачу до конца, ведь и в этой игре ребята старались, прикладывали недюжинные усилия, но на данный момент игра сборной Беларуси показывает ее реальное место в хоккейной иерархии", — считает Стронгин.

Хоккейная сборная Беларуси на Чемпионате мира во Франции потерпела уже четыре поражения подряд, проиграв ранее командам Финляндии, Чехии и Канады.

Аудиозапись комментария начальника пресс-службы ХК "Динамо-Минск" Романа Стронгина слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Начальник пресс-службы ХК "Динамо-Минск" Роман Стронгин прокомментировал итоги хоккейного матча Беларусь — Швейцария.

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