Белорусы в Париже не вняли набату швейцарских колокольчиков

Три фиаско на старте не оставили нашей команде путей к отступлению. Проиграв последовательно финнам, чехам и канадцам с шокирующей разницей заброшенных и пропущенных шайб 3:15, белорусские хоккеисты даже в Париже услыхали взрыв домашнего негодования, причем на самом высоком уровне. Поэтому знаменитые швейцарские колокольчики, которые традиционно переливались мелодичным звоном в руках швейцарских поклонников ледовой игры, стали своеобразным набатом для Льюиса и компании. Мы хотели плей-офф – мы его получили. Правда, на стадии группового турнира.



© REUTERS Grigory Dukor Белорусы снова проиграли на ЧМ по хоккею, уступив Швейцарии 3:0

Как не парадоксально, но и соперник успел сжечь в Париже мосты: потеряв один турнирный балл в баталии со словенцами и целых два в противостоянии с хозяевами-французами, команда наставника Патрика Фишера поставила себя в очень неприятное положение. Учитывая, что впереди "крестоносцев" ожидают дуэли с канадцами, финнами и чехами, они обязаны были побеждать белорусов. Никакой иной результат для них не представлялся приемлемым. Так что реплика о досрочном плей-офф не являлась гиперболой: проигравшая сборная лишалась реалистичных шансов продолжить борьбу за медали.

В случае белорусов угроза очередного поражения вовсе висела дамокловым мечом над головами Льюиса и его помощника Крэйга Вудкрофта. Видимо, поэтому канадские специалисты затеяли полномасштабную перетряску состава.

Рецепты Льюиса

Итак, вспомним, что после поражения от соотечественников-канадцев мистер Дэйв высоко оценил швейцарскую сборную, отметив ее скорости, мобильность, жесткость и умение отлично выходить из обороны в атаку. Учитывая, что для белорусской сборной специалист не нашел добрых слов, предпочтя говорить с позиции "выявления недостатков", становилось по-настоящему тревожно. Но Льюис бодрился.

Во-первых, он надеялся на усталость швейцарцев, игравших накануне вечерним заходом. Учитывая, что матч с французами продолжился овертаймом и серией буллитов, Льюис должен был остаться удовлетворенным тем, как тяжело пришлось потрудиться сопернику.



© REUTERS Grigory Dukor Стась: наши ошибки на ЧМ – детские и невынужденные

Во-вторых, канадский специалист рассчитывал на возвращение в строй Андрея Костицына. Последний, получивший болезненный ушиб в поединке с чехами, уже во вторник покатался на тренировке, что стало, разумеется, добрым знаком. В среду он оказался в заявке на матч, в отличие от еще одного опытного мастера – защитника Владимира Денисова.

В-третьих, рецептура Льюиса включала в себя стремление забросить быстрые шайбы, чтобы предельно осложнить жизнь гипотетически "подсевшим" швейцарцам. Для этого канадец полностью перелопатил сочетания нападающих. Например, с теми же Костицыными в тройке оказался Михаил Стефанович, как было в одном из первых спаррингов, и, что автоматически отряжало Сергея Костицына на позицию центрфорварда. Партнером Андрея Стася и Шарля Лингле стал Артем Демков, с которым они взаимодействовали в бригаде большинства.

Так что домашнюю работу Льюис провел большую. Но насколько она успешная – ответ дал только сам матч. Опять "двойка"…

"Крестоносцы" так и не устали

Что и говорить: первый период опять обескуражил. Мечты о белорусских голевых атаках вновь выглядели утопически. Только полу моменты у Александра Павловича и Сергея Костицына. Первый бросил неважно – прямо в "пузо", как говорят в хоккее, голкипера Леонардо Дженони, второй – вовсе не попал по шайбе. Но это, забегая вперед, были наши самые реальные угрозы за весь матч.

"Крестоносцы" создали в разы больше опасностей, и Кевину Лаланду надо сказать спасибо за то, как он изображал белку в колесе. Тем обиднее было для Кевина потерять из виду отбитую шайбу, которую послал в ворота Рето Шеппи. Но в факте швейцарского успеха присутствовала железная логика.

Они и развили его во втором периоде, явно отказываясь уставать. А вот белорусы ощутимо "поплыли", что незамедлительно нашло свое отражение на льду.

Третья шайба швейцарцев стала нашим общим приговором. Но от пресс-конференции мистеру Дэйву было никак не открутиться. Как теперь мы намерены спастись от вылета из элиты?

Льюис: нет волшебной палочки…

"Это тяжелый день для всей страны. Я понимаю это, – сказал главный тренер белорусской сборной. – Признаться, не ожидал такой слабой игры. Напротив, надеялся, что нам удастся создать достаточное число голевых моментов, а наши ключевые игроки поведут за собой молодых партнеров. Этого не произошло. Молодежь смотрелась лучше иных старожилов команды. Уже готов признать, что с нами злую шутку сыграло расписание матчей. Сегодня я понял: у нас нулевая уверенность в собственной состоятельности. В белорусской сборной есть хоккеисты элитного уровня, но в Париже они не могут ни бросить, ни отдать острый пас. С передачами ничего не получается ни в равных составах, ни в большинстве. Поэтому посмотрим видео и будем искать новые сочетания – другого выхода нет. Нам нужно найти способ одержать победу. И, поймите, я не ищу оправданий. Но, во-первых, у меня нет в руках волшебной палочки, а, во-вторых, надо оставаться едиными. При этом мы показываем тот хоккей, который можем показать. Соперники пока быстрее нас, лучше выходят из обороны, качественнее переключаются на защиту. Нам очень не хватает скорости. Постоянно разговариваю с нашими потенциальными лидерами, однако сыграть за них не могу. Как и Вудкрофт с Антоненко. Только сами игроки. А тренерский штаб усердно трудился, чтобы подготовить команду. Поэтому, давайте, не забегать вперед, не пророчить апокалипсис. Идем от игры к игре".

Только бы не пропасть, мистер Дэйв, только бы не в пропасть…