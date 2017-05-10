Маршрутка столкнулась с машиной дорожников в Минске, пострадали 5 человек /

ДТП с участием маршрутного такси в микрорайоне Уручье произошло сегодня в Минске, и мы попросили прокомментировать обстоятельства этого происшествия начальника отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергея Зараника.

"Водитель маршрутного микроавтобуса "Мерседес Спринтер", двигаясь сегодня днем по проспекту Независимости в сторону кольцевой дороги, в третьей полосе, не заметил машину дорожно-эксплуатационной службы и врезался в нее. В результате пятеро пассажиров маршрутки были доставлены в больницу для осмотра. У одной женщины медики диагностировали перелом бедра", — сообщил собеседник Sputnik.

Он также обратил внимание на активную работу дорожных служб, связанную с открытием весеннего сезона, и рекомендовал водителям быть очень внимательными, избегать ненужного маневрирования и держать дистанцию.

Аудиоверсию комментария начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Зараника слушайте на радио Sputnik Беларусь.