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В Швейцарии испытали первый стратосферный самолет на солнечных элементах
Прототип самолета Elektra-2, использующего солнечную энергию для полетов в стратосфере, испытали в Швейцарии. Как сообщают информагентства, воздушное судно способно подниматься на высоту до 20 км.
Во время экспериментального полета самолет поднялся на высоту 300 м и пробыл в воздухе около семи минут. Как заявил пилот-испытатель Рафаэль Домиан после приземления, будущее именно за машинами, использующими электрическую и солнечную энергии.
Elektra-2 может нести на борту до 100 кг груза. При этом вес самолета составляет около 420 кг. Сообщается, что его можно использовать для предоставления интернета в труднодоступных районах.
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Elektra-2 может нести на борту до 100 кг груза. При этом вес самолета составляет около 420 кг. Сообщается, что его можно использовать для предоставления интернета в...
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