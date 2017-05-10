Бизнес хочет реформ в ФСЗН





Одной из основных проблем, тормозящих работу бизнеса, белорусские предприятия называют налоговую нагрузку, в том числе платежи в Фонд социальной защиты населения, который уже и сам не отвечает нуждам времени.

Белорусские предприниматели давно жалуются на так называемый социальный налог, или отчисления в Фонд социальной защиты населения. Так, каждый месяц наниматель перечисляет фонду сумму, равную 34% зарплат всех своих сотрудников.

На открытой дискуссии по вопросам развития экономики, прошедшей в Солигорске с участием местных предпринимателей, ими был поднят вопрос налоговой нагрузки на бизнес, в том числе платежей в фонд социальной защиты населения, размер которых, по словам предпринимателей, слишком высокий.

Ряд предпринимателей отметил, что если бы ставка по ФСЗН была меньше, они могли бы поднять зарплаты работникам. Также понятно, что высокий размер взносов в ФСЗН побуждает некоторых руководителей предприятий выплачивать работникам зарплату в конвертах.

Директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского Жанна Тарасевич озвучила еще одну проблему – несправедливую разницу в пенсиях в зависимости от дохода.

«Допустим, один работник получал 1000 рублей в месяц, а второй 300 рублей. При выходе на пенсию, первый будет получать примерно 300 рублей, а второй около двухсот. Как видим, разница в пенсиях абсолютно небольшая, – рассказала эксперт. – Если в заработной плате разница была в три раза, то предполагается, что и в пенсии должна быть она должна быть соответствующей, ведь отчисления в фонд социальной защиты работника с большей зарплатой также были больше второго работника».

Тарасевич полагает, что в целом необходимо менять саму формулу по выплате пенсии, потому что она сегодня не дифференцирована.

За просрочку – драконовские штрафы

Кроме этого, Жанна Тарасевич прокомментировала ситуацию с просрочкой отчислений в ФСЗН. Так, сегодня в соответствии с законодательством взносы в ФСЗН плательщик должен уплатить не позднее установленного дня выплаты заработной платы. Если же плательщик просрочил срок оплаты, кроме соответствующей пени к нему применяется административная ответственность в размере 20% от неуплаченной суммы указанных взносов.

«Если предприятие понимает, что оно не может заплатить взносы в ФСЗН, потому что нет денег, у него есть несколько вариантов действия: оно может убрать какие-то выплаты, надбавки, премии, – рассказала директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей. – Либо, чтобы не попасть на данный штраф, субъект хозяйствования может пойти и взять кредит. Получается, что сегодня легче взять кредит в банке, чем просрочить взнос в ФСЗН».

Бизнес-союз, по словам Жанны Тарасевич, предлагает пересмотреть данную статью КоАП и в связи с этим направил соответствующее письмо в Минэкономики.

«Мы предлагаем в течение пяти первых дней брать за просрочку только пеню. Ну, а если предприятие и далее продолжает умышленно не платить данный налог, тогда уже ввести штраф, например, равный 5%, – пояснила директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей.

По словам Жанны Тарасевич, союз не поддерживает драконовские штрафы за данное нарушение, поскольку размер налагаемого штраф должен быть соизмерим нарушению, а не должен ставить субъект хозяйствования на грань выживания».

«Мы ставим этот вопрос в рамках изменения в КоАП в комплекте документов, который идет под патронажем рабочей группы по поручению президента», – отметила эксперт.

Что же касается самого Фонда социальной защиты населения, то сегодня, по словам Жанны Тарасевич, в нем уже имеется дефицит средств, к которому привели как рост неплатежей, так и продолжающееся старение населения.

«В стране увеличивается количество пенсионеров, уменьшается количество работающих, – отметила сопредседатель и директор БСПН Жанна Тарасевич. – И при сегодняшней солидарной системе, при которой ныне работающие отчисляют средства на выплаты пенсионерам, уже получается, что ресурсов у фонда не хватает».