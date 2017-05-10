Сергей Сацук: Реальное качество белорусских лекарств в цифрах и динамике





За последние годы Минздрав неумолимо увеличивает количество белорусских лекарств на рынке. В погоне за объемами и импортозамещением как-то позабыли про качество. Это не пустые слова, а факты, подтвержденные цифрами.

Сразу оговорюсь, что никогда не был противником белорусских лекарств. Вот исчез из аптек Кардиомагнил (чувствуется рука Минздрава), не артачусь, пил белорусский аналог Каридомагнум. И ничего, жив здоров, по крайней мере пока. Когда простывал, принципиально покупал белорусский Орвиколд, а не зарубежные Колдрекс или Терафлю. Хотя многие знакомые утверждают, что при простуде зарубежные порошки им помогают больше, я лично разницы не заметил.

Я вполне лояльно относился к стремлению Минздрава заменить импорт белорусским аналогом. Единственное, что мне не нравилось, так это лишение людей выбора. Не важно, в аптеку человек идет или ложится в больницу, он должен иметь возможность сам выбирать, какими лекарствами лечиться. А как раз этого нас лишили. Впрочем, не только этого выбора.

Я не случайно написал в прошедшем времени "покупал" "пил", потому что на днях ситуация лично для меня кардинальным образом изменилась. Теперь я буду стараться, где возможно, использовать именно импорт. Потому что качество белорусских лекарств теперь не вызывает у меня доверия. Не из-за сообщениях об аллергических реакциях и не по причине различных жалоб людей, что, мол, не помогают. Причиной стали просто убийственные цифры самого Минздрава, с которыми уже не поспоришь.

Есть на сайте ведомства раздел "Информация об изъятии из обращения лекарственных средств", где периодически публикуются данные об изъятии из обращения некачественных лекарственных средств. Я много лет просматриваю этот раздел и на днях заметил, что сообщений о белорусских лекарствах стало значительно больше. Не поленился, сел, посчитал и ужаснулся.

Из всех сообщений за 2014 год об изъятии из обращения некачественных лекарств доля белорусских составляла всего около 10%. А ведь уже в 2014 году белорусские лекарства в денежном выражении занимали 37,6% рынка, а в упаковках – более 60%. Правда, для объективного сравнения нужно брать наименования лекарств. В конце 2014 года в Беларуси было зарегистрировано 5 тыс. наименований, из которых 1,3 тыс. белорусские (26%). Иными словами, белорусских наименований лекарств было 26%, а изымалось некачественных 10% – довольно хороший показатель для отечественных производителей. Кстати, именно в 2010-2014 годах произошел основной рост доли белорусских лекарств на рынке. В следующие годы их количество увеличивалось, но уже незначительно.

Но вот прошел 2015 год и доля белорусских лекарственных средств среди всех некачественных увеличилась с 10% до 28% – почти в три раза. И это при том что присутствие на самом рынке существенно не изменилась. В 2016 годах ситуация как бы стабилизировалась, поскольку доля белорусских лекарств среди выявленных некачественных препаратов не поднялась выше 28,5%.

Убийственным для меня стал текущий 2017 год. За четыре месяца было изъято из обращения 18 наименований лекарственных средств, среди которых 12 – белорусские (более 66,6%). Еще 5 – это российские лекарства, и одно – польское.

Я не знаю, в чем причина такого стремительного роста, но списать на сезон его точно не получится. Понятно, что до конца года еще далеко, но четыре месяца все же дают достаточно объективную картину. Из всех наименований лекарств, которые сегодня зарегистрированы в Беларуси, отечественные составляют около 33%. Я составил таблицу, чтобы тенденция была более наглядной.

Год Доля на рынке по наименованиям Доля на рынке в деньгах Доля среди некачественных наименований 2014 26% 37,6% 10% 2015 30,5% 51,9% 28% 2016 32% 52,7% 28,% 2017 (4 месяца) Около 33% 53% 66,6%

Как видно, с 2014 года доля белорусских некачественных лекарств на рынке страны увеличилась в 6 (!) раз. В абсолютных цифрах изменения не столь пугающие, но они не дают реальной картины, так как за последние три года в Беларуси стали более лояльно относиться к производителям и поставщикам лекарственных средств и не придираться по пустякам, которые, собственно, на качество и не влияют. В итоге если в 2014 году было выявлено 104 некачественных лекарств, то 2015 – 57, 2016 – 56. Сейчас если Республиканская контрольно-аналитическая лаборатория УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» выявляет некачественное средство, то оно действительно некачественное.

Напоследок еще пара наглядных таблиц.

Страна-производитель Количество фактов выявления некачественных средств 2016 1. Беларусь 17 2. Германия 8 3. Украина 5 4. Россия 4 5. Молдавия 4 6. Индия 4 7. Италия 2 8.Франция 2 9. Греция, Польша, Чехия, Болгария, Венгрия, США, Пакистан По 1

Топ-5 белорусских производителей некачественных лекарственных средств по 2016-2017 годам

Производитель 2016 год 2017 год (4 месяца) 1. «Несвижский завод медицинских препаратов» 5 1 2. РУП «Белмедпрепараты» 3 2 3. СП ООО Фармлэнд 4 - 4. СОАО «Ферейн» 2 2 5 «Борисовский завод медицинских препаратов» - 2

Мне сложно судить, насколько объективно данные цифры говорят о качестве белорусских лекарств. Допускаю, что это просто какое-то временное явление и на самом деле белорусским лекарствам можно доверять. Но для себя лично я вывод сделал. Я пока подожду с употреблением белорусских лекарств. Понаблюдаю за развитием ситуации.