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Кредит — это как любовь… И наоборот (размышления у входа в Банк «Решение»)
11.05.2017 00:00 — Разное | Ежедневник
Что значит полюбить? Это значит взять кредит доверия.
Что значит дать кредит? Это значит поверить в достоинство человека и рассчитывать на дружбу с ним.
И в любви, и в деньгах кредит доверия можно сравнить с билетом к богатству: к изобилию чувств и семейных радостей, к достатку - как результату высоких доходов.
А можно ли на конкретном примере построить позитивную эмоционально-финансовую схему? Давайте попробуем, взяв за основу кредитное предложение
Любви все возрасты покорны. — Верно! И поэтому кредит выдаётся всем, кому больше 18-ти, но не больше 70-ти.
Не слишком умно с первых минут обещать возлюбленным «звезду с неба» и «верность до гроба». — Так и кредит, сумма которого варьируется от 300 до 7000 белорусских рублей, выдаётся на банковскую карту, чтобы «горячий нал» не обжёг ладони.
Чем дольше ухаживания, тем серьёзнее намерения; в старинные времена нередко по несколько лет завоёвывали сердца любимых. — Учась у истории,
Но всё это общие предпосылки, которые обыкновенно принимаются к сведению с первых минут знакомства. А теперь — важные моменты, которые отличают каждую историю любви, но далеко не каждое кредитное предложение.
Слишком высокая требовательность возлюбленных порождает взаимное раздражение, приводящее к ссорам. — Именно поэтому годовая процентная ставка по кредиту в первые два месяца составляет всего 11,99%. Как правило, если мы берём кредит, то главные проблемы стараемся решить в первую очередь и поскорее. Кредитное решение
Когда влюблённость перерастает в любовь с серьёзными намерениями, начинается период «притирки» во всех сферах жизни. Так и в случае с кредитом серьёзный подход требует высокой ответственности. И потому в течение следующего периода от 3-х до 48-и месяцев процентная ставка будет немного выше и составит 20,8%.
В любви и в семейной жизни — что посеешь с самого начала, то и будешь пожинать всю жизнь. Именно поэтому кредит
Если же важнейшие вопросы решены быстро, но кредитное финансирование по-прежнему необходимо, то решение
Кстати, кредит
Ведь каждый знает, что любовь без подарков бледнеет и даже может потерять своё очарование. Как и
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Что значит полюбить? Это значит взять кредит доверия.
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