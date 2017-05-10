Кредит — это как любовь… И наоборот (размышления у входа в Банк «Решение»)





Что значит полюбить? Это значит взять кредит доверия.

Что значит дать кредит? Это значит поверить в достоинство человека и рассчитывать на дружбу с ним.

И в любви, и в деньгах кредит доверия можно сравнить с билетом к богатству: к изобилию чувств и семейных радостей, к достатку - как результату высоких доходов.

А можно ли на конкретном примере построить позитивную эмоционально-финансовую схему? Давайте попробуем, взяв за основу кредитное предложение «Подаркам быть!» от Банка «Решение» .

Любви все возрасты покорны. — Верно! И поэтому кредит выдаётся всем, кому больше 18-ти, но не больше 70-ти.

Не слишком умно с первых минут обещать возлюбленным «звезду с неба» и «верность до гроба». — Так и кредит, сумма которого варьируется от 300 до 7000 белорусских рублей, выдаётся на банковскую карту, чтобы «горячий нал» не обжёг ладони.

Чем дольше ухаживания, тем серьёзнее намерения; в старинные времена нередко по несколько лет завоёвывали сердца любимых. — Учась у истории, Банк «Решение» выдаёт кредит «Подаркам быть!» на период от двух до четырёх лет.

Но всё это общие предпосылки, которые обыкновенно принимаются к сведению с первых минут знакомства. А теперь — важные моменты, которые отличают каждую историю любви, но далеко не каждое кредитное предложение.

Слишком высокая требовательность возлюбленных порождает взаимное раздражение, приводящее к ссорам. — Именно поэтому годовая процентная ставка по кредиту в первые два месяца составляет всего 11,99%. Как правило, если мы берём кредит, то главные проблемы стараемся решить в первую очередь и поскорее. Кредитное решение «Подаркам быть!» даёт возможность спокойно и выгодно вкладывать дёшево полученные деньги в самое важное. Кстати, в любви вклад всего себя в сердце другого человека также особенно важен именно на первых этапах. Тем более, если это любовь «с первого взгляда».

Когда влюблённость перерастает в любовь с серьёзными намерениями, начинается период «притирки» во всех сферах жизни. Так и в случае с кредитом серьёзный подход требует высокой ответственности. И потому в течение следующего периода от 3-х до 48-и месяцев процентная ставка будет немного выше и составит 20,8%.

В любви и в семейной жизни — что посеешь с самого начала, то и будешь пожинать всю жизнь. Именно поэтому кредит «Подаркам быть!» позволяет использовать всю сумму кредита в самое короткое время, даже в первые два месяца, когда ставка предельно низкая. А потом возможно досрочно погасить его, получив немалую выгоду.

Если же важнейшие вопросы решены быстро, но кредитное финансирование по-прежнему необходимо, то решение «Подаркам быть!» позволяет с комфортом распоряжаться деньгами все четыре года. Изюминка в том, что процент придётся платить не со всей суммы, взятой у Банка «Решение» , а лишь с тех средств, которые будут сняты с банковской карты наличными или использованы в процессе совершения безналичных платежей.

Кстати, кредит Банка «Решение» имеет название «Подаркам быть!», потому что этот кредит выдаётся на бесплатную карточку банка, с которой доступны более 3000 торговых точек, предприятий сервиса и услуг с огромным количеством скидок и бонусов по программе «Моцная картка» от Банка «Решение» . Причём скидки могут составить не какие-то неприметные 2–3%, а весомые 20–30% и в разных категориях!

Ведь каждый знает, что любовь без подарков бледнеет и даже может потерять своё очарование. Как и кредит , разумеется.