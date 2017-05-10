Словения пощекотала нервы финнам, Словакия и Германия выявили победителя в буллитной перестрелке

Хоккеисты сборной Словении пощекотали нервы финским болельщикам и хоккеистам, оказав упорное сопротивление фаворитам. Правда, в концовке встречи более высокий класс команды Суоми все же сказался.



Фото: iihfworlds2017.com

Финляндия — Словения — 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)

Шайбы: 0:1 — Куралт (Рем, 14.21), 1:1 — Савинайнен (Хонка, Саллинен, 24.06), 2:1 — Рантанен (Савинайнен, Ахо, 25.51, в большинстве), 2:2 — Тичар (Саболич, 45.50, в большинстве), 3:2 — Ахо (Рантанен, Осала, 49.30), 4:2 — Ханникайнен (Лаюнен, 50.34), 5:2 — Саллинен (Пюеряля, Ярвинен, 59.15, в пустые ворота).

Броски: 49−14 (15−5, 18−4, 16−5).

Штраф: 4−6.

Вратари: Сатери (85,71% отраженных бросков) — Крошель (57.08−59.15; 91,67% отраженных бросков).

Видео: IIHF Worlds 2017

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Словенцы вели в счете после первого периода. Однако, когда в начале второй двадцатиминутки с интервалом в 105 секунд балканцы пропустили две шайбы, казалось, словенцы «посыплются». Но они быстро пришли в себя, а в начале третьего периода восстановили равновесие — 2:2, заставив финнов прилично понервничать.

И тут слово взял самый юный игрок сборной Финляндии 19-летний Себастьян Ахо, самообладанию которого могут позавидовать матерые волки. За счет индивидуального мастерства финский вундеркинд забросил важнейшую шайбу, выведя свою команду вперед. А всего через минуту растерянностью соперника воспользовался Маркус Ханникайнен.

Впрочем, уже проявлявшие на нынешнем чемпионате мира характер балканцы не сдавались и пошли ва-банк, за три минуты до сирены заменив вратаря дополнительным полевым штыком. Но через пару минут Томи Саллинен вернул голкипера на привычный пост, когда буквально завел шайбу в пустые ворота — 5:2. В камбэк за оставшиеся 45 секунд словенцы уже сами не верили.

Словакия — Германия — 2:3 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 — Матоушек (Жиго, Шедивы, 9.23), 2:0 — Л. Гудачек (Чайковски, 21.58), 2:1 — П. Раймер (Эрхофф, Кахун, 36.11, в большинстве), 2:2 — Ехлиз (Зайденберг, М. Мюллер, 36.38), 2:3 — Кахун (решающий послематчевый буллит).

Броски: 28−30 (5−5, 14−14, 3−6, 6−5).

Послематчевые буллиты: Кахун — 0:1, Грнка — 0:1 (сэйв вратаря), Мацек — 0:1 (упустил шайбу), Близняк — 0:1 (сэйв вратаря), Ехлиз — 0:1 (мимо), Миклик — 0:1 (мимо).

Штраф: 4−4.

Вратари: Гудачек — Грайсс (Аус ден Биркен, 9.23).

Видео: IIHF Worlds 2017

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Германия играла без двух форвардов основы — Патрик Хагер отбывает 2-матчевую дисквалификацию за нарушение против капитана россиян Сергея Мозякина, а Тобиас Ридер получил травму.

Словакия, в начале второго периода ведя в счете с разницей в два гола, растеряла перевес на 37-й минуте, пропустив две шайбы с интервалом в 27 секунд.

Возможно, словаков выбила из колеи 20-минутная вынужденная задержка во втором периоде, когда из-за некачественной заливки льда площадка стала непригодной для проведения поединка.



Фото: iihfworlds2017.com

В итоге дело дошло до овертайма. В его концовке словаки могли снимать вопрос о победителе, но вырвавшийся на свидание с голкипером Михал Серсен не сумел обыграть немецкого вратаря Данни Аус ден Биркена, который вышел на площадку на 10-й минуте, заменив пропустившего первый гол Томаса Грайсса.



Фото: iihfworlds2017.com

Непробиваем Аус ден Биркен оказался и в серии послематчевых буллитов.

Фото: iihfworlds2017.com