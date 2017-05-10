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Житель Островецкого района обгорел при попытке разжечь печь бензином

11.05.2017 08:14 — Разное | БелТА  
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Житель Островецкого района обгорел при попытке разжечь печь бензином
Фото из архива

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Островецкого района получил ожоги, пытаясь разжечь печь при помощи бензина, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС Беларуси.

Инцидент произошел в конце апреля. Мужчина пытался разжечь печь при помощи бензина, однако произошла вспышка и загорелась одежда. Пострадавший выбежал на улицу и там сумел погасить пламя. Однако за помощью к медработникам обратился лишь спустя две недели, когда стало совсем невыносимо терпеть боль.

У мужчины диагностированы термические ожоги спины, поясницы и грудной клетки 3-4 степени (всего 25% тела).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел в конце апреля. Мужчина пытался разжечь печь при помощи бензина, однако произошла вспышка и загорелась одежда.

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