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В Google Play найден ворующий пароли троян
В одном из приложений в Google Play был обнаружен опасный вирус, который крадет личную информацию владельца гаджета. Троян замечен в приложении Flashlight LED Widget (фонарик).
Как только пользователь устанавливает программу, она запрашивает доступ к управлению смартфоном или планшетом, она также просит разрешение на открытие окон поверх иных приложений.
Вирус может воровать пароли мобильных банков: как только открывается нужное ему приложение, он показывает специальное окно для ввода личных данных владельца, после чего полученную информацию переправляет злоумышленникам. Последние в свою очередь получают доступ к счетам пользователя и могут украсть деньги.
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Вирус может воровать пароли мобильных банков: как только открывается нужное ему приложение, он показывает специальное окно для ввода личных данных владельца,...
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