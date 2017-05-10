ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Google Play найден ворующий пароли троян

11.05.2017 08:25 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В Google Play найден ворующий пароли троян

В одном из приложений в Google Play был обнаружен опасный вирус, который крадет личную информацию владельца гаджета. Троян замечен в приложении Flashlight LED Widget (фонарик).

Как только пользователь устанавливает программу, она запрашивает доступ к управлению смартфоном или планшетом, она также просит разрешение на открытие окон поверх иных приложений.

Вирус может воровать пароли мобильных банков: как только открывается нужное ему приложение, он показывает специальное окно для ввода личных данных владельца, после чего полученную информацию переправляет злоумышленникам. Последние в свою очередь получают доступ к счетам пользователя и могут украсть деньги.

 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вирус может воровать пароли мобильных банков: как только открывается нужное ему приложение, он показывает специальное окно для ввода личных данных владельца,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Островецкого района обгорел при попытке разжечь печь бензином
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика