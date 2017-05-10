В Google Play найден ворующий пароли троян

В одном из приложений в Google Play был обнаружен опасный вирус, который крадет личную информацию владельца гаджета. Троян замечен в приложении Flashlight LED Widget (фонарик).

Как только пользователь устанавливает программу, она запрашивает доступ к управлению смартфоном или планшетом, она также просит разрешение на открытие окон поверх иных приложений.

Вирус может воровать пароли мобильных банков: как только открывается нужное ему приложение, он показывает специальное окно для ввода личных данных владельца, после чего полученную информацию переправляет злоумышленникам. Последние в свою очередь получают доступ к счетам пользователя и могут украсть деньги.