Что белорускам не нравится в наших мужчинах, а парням – в девушках?

Если у парней и мужчин особых претензий к слабому полу не было (за исключением вредных привычек – например, курения), даже они отмечали красоту белорусок, то у дам нашлось, за что покритиковать белорусов.



© Flickr/ Catarina Carvalho Женский взгляд на типичных "мужчинок"

Среди прочего женщинам не нравились в белорусских мужчинах такие качества, как лень, слабая энергичность и предприимчивость: времена, когда женщины могли быть впереди, прошли, теперь мужчины должны взять на себя ведущие роли.

Еще одну порцию критики получили те мужчины, которые думают, что им все должны – девушкам подобная позиция белорусов не нравится.

Подробнее мнения о негативных качествах белорусов и белорусок смотрите в видеоопросе Sputnik.