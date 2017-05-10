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Что белорускам не нравится в наших мужчинах, а парням – в девушках?
11.05.2017 07:48 — Разное | Sputnik Беларусь
Если у парней и мужчин особых претензий к слабому полу не было (за исключением вредных привычек – например, курения), даже они отмечали красоту белорусок, то у дам нашлось, за что покритиковать белорусов.
© Flickr/ Catarina Carvalho
Среди прочего женщинам не нравились в белорусских мужчинах такие качества, как лень, слабая энергичность и предприимчивость: времена, когда женщины могли быть впереди, прошли, теперь мужчины должны взять на себя ведущие роли.
Еще одну порцию критики получили те мужчины, которые думают, что им все должны – девушкам подобная позиция белорусов не нравится.
Подробнее мнения о негативных качествах белорусов и белорусок смотрите в видеоопросе Sputnik.
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Часто приходится слышать о тех или иных достоинствах белорусов и белорусок. Sputnik решил выяснить, а какие качества противоположного пола гражданам особенно не...
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