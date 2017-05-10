В браузер Opera добавили мессенджер Facebook, Telegram и WhatsApp

В обновленном браузере Opera появилась возможность пользоваться тремя популярными мессенджерами - Facebook Messenger, Telegram и WhatsApp.

Установив на свой компьютер новую версию Opera, пользователи смогут использовать вышеперечисленные браузеры без установки официальных отдельных приложений. Теперь их можно открыть прямо в браузере: в выпадающем окне или рядом с основным. Создатели обещают, что общение станет еще более комфортным и удобным, таким же как и на мобильных устройствах

Также обновленный браузер может похвастаться измененным дизайном.