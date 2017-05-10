ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В браузер Opera добавили мессенджер Facebook, Telegram и WhatsApp

11.05.2017 08:58 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В браузер Opera добавили мессенджер Facebook, Telegram и WhatsApp

В обновленном браузере Opera появилась возможность пользоваться тремя популярными мессенджерами - Facebook Messenger, Telegram и WhatsApp.

Установив на свой компьютер новую версию Opera, пользователи смогут использовать вышеперечисленные браузеры без установки официальных отдельных приложений. Теперь их можно открыть прямо в браузере: в выпадающем окне или рядом с основным. Создатели обещают, что общение станет еще более комфортным и удобным, таким же как и на мобильных устройствах

Также обновленный браузер может похвастаться измененным дизайном.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Установив на свой компьютер новую версию Opera, пользователи смогут использовать вышеперечисленные браузеры без установки официальных отдельных приложений.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Пенсионерка погибла при пожаре в Свислочском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика