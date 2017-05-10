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Пенсионерка погибла при пожаре в Свислочском районе
11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионерка погибла при пожаре в Свислочском районе, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС Беларуси.
Сообщение о пожаре в квартире, расположенной в двухэтажном жилом доме в деревне Ханчицы, поступило 10 мая днем. Погибла хозяйка 1939 года рождения. Повреждены постельные принадлежности и матрац. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.
МЧС также информирует о возгорании в квартире по улице Каштановая в Могилеве. К счастью, обошлось без пострадавших. В квартире уничтожен диван, закопчены стены и потолок. Предполагаемая причина произошедшего - короткое замыкание зарядного устройства телефона.-0-
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Сообщение о пожаре в квартире, расположенной в двухэтажном жилом доме в деревне Ханчицы, поступило 10 мая днем. Погибла хозяйка 1939 года рождения.
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