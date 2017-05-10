Генеральный партнёр

Проект «Правила жизни» журнала Esquire стал культовым. В нем лица поколения предстают такими, какие они есть — без ретуши. Честность, юмор и мудрость респондентов позволяют читателю найти ответы на собственные вопросы.

Мы решили, что участницы проекта «Леди Босс — 2017» ничем не хуже тех предпринимателей, чьи мысли публикуют в Esquire.

Официальный партнёр

И предоставляем каждой леди возможность рассказать о том, как она строит свою жизнь. Нам интересно узнать, как по-разному могут ответить на одни и те же вопросы успешные, сильные, умные женщины.

Самое время познакомиться с леди, которая выглядит, как топ-модель или голливудская звезда… При этом держит на своих хрупких плечах два успешных бизнеса. Как ей это удается, расскажет она сама — Ирина Тарасевич, соучредитель и финансовый директор ОДО «Ирен ЭСТЕТ» .





Большая мечта

У меня не одна мечта, связанная с моим делом, ведь я по-настоящему люблю бизнес, и подход у меня к нему очень личный, вовлеченный. Поэтому прежде всего мне хотелось бы по-прежнему предлагать продукты и услуги, которые делают меня и моих клиентов счастливыми. Создавать уникальные, масштабные проекты, которые будут востребованы не только в Беларуси, но и как минимум в ближнем зарубежье. Один из таких проектов уже живет в моей голове, и я знаю, что реализую его, заручившись помощью специалистов. Вот оно, влияние «Леди Босс»: раньше я взяла бы все на себя единолично, но, познакомившись на проекте с большим количеством ответственных, высокопрофессиональных людей, открыта сотрудничеству! (Улыбается.)

Вторая моя профессиональная мечта связана с этикой в бизнес-отношениях. Мне хочется, чтобы бизнес был человечнее, а клиент, выбирая продукт или услугу, опирался не только на прайс-лист, но и на качество, оценивая его в полной мере и доверяя лучшим.

Прекрасный пример: сотрудничество McDonald’s и Heinz, которые плодотворно работали вместе на протяжении 40 лет. Конечно, к McDonald’s приходили конкуренты Heinz, но каждый раз партнерские отношения, способность к диалогу и уважение к работе друг друга оказывались сильнее. Честные, профессиональные и при этом доверительные отношения — вот моя мечта.

Своя игра

«Моя игра» началась 10 лет назад. Мне было всего двадцать два года, супругу — двадцать пять. Не так много, но к этому времени мы уже всерьез занимались наружной рекламой. И как-то раз приехали в гости к нашим знакомым бизнесменам, которые работали в смежной сфере: вручную рисовали лого, сами создавали качественные краски.

Они поделились новостью: «Мы были на выставке в Москве и видели интересный станочек — он печатает логотипы на салфетках».

Мы с мужем тогда переглянулись только! А как приехали домой синхронно сказали друг другу: «У меня молния прошла от макушки до пяток — это наше дело! Нам нужен этот станок!».

Сомнений не было никаких, несмотря на то, что нашлись те, кто отговаривал, говорил, что рынок слишком узок… Зато самые близкие поверили сразу. Моя мама, просто увидев наши горящие глаза, без лишних слов дала в долг сумму, которой недоставало для покупки первого станка. Позже она призналась, что ей было очень страшно, но мы заразили её своим энтузиазмом.

И всё случилось так, как должно быть! Спустя три месяца поисков мы нашли идеальный станок, с высококлассной печатью и правильным клише, не слишком крупный и не слишком мелкий. Это был прекрасный старт!





Зарядка внутреннего аккумулятора

Однажды я дала своему организму и своему духу одну простую установку: я могу невозможное. Я доказываю самой себе, что могу работать сутками, спать по три часа, добиваться результата и при этом хорошо выглядеть. И это работает! Сегодня для восстановления всех ресурсов организма мне нужно 15 минут отдыха. За это время происходит полный перезапуск, и я снова наполнена энергией.

Да, конечно, иногда 15 минут не хватает, наступает выгорание. Тогда мне нужны сутки на глубокий сон. Эта мера ещё никогда не подводила!

Что меня успокаивает в повседневной жизни? Взгляд на собственный бизнес со стороны. Я могу сесть дома вечером, открыть тетрадь, куда записываю свои мысли, задачи и цели, взять калькулятор… И составить план на текущий год! Просчитав все возможные варианты. Как бы странно это ни звучало, анализ меня успокаивает. Ведь в этот момент я понимаю: всё в моих руках.

Конечно, я не всесильна, иногда даже просчитанный вариант выходит из-под контроля, что-то идёт не по плану… До сих пор это вызывает у меня очень сильную эмоциональную реакцию.

Но всё те же 15 минут бури на корабле — и я успокаиваюсь, беру себя в руки. Понимаю: все, что происходит в моей компании, создано мной. А значит, я могу все исправить и сделать еще лучше, чем было!

Слёзы на работе

Могу ли я заплакать на работе? Да. Как говорила, я отношусь к своему бизнесу не формально, а с душой. И мне бывает обидно, когда я сталкиваюсь с иным отношением со стороны работников или партнеров, когда случаются досадные ошибки и просчеты. Хочется всегда быть человечной… А иногда надо быть просто «четкой».

Но опять-таки меня отрезвляет мысль: «Раз проблему увидела только я, значит, я могу и все исправить».

Я каждую минуту помню о том, что отвечаю не только за себя, но и за своих работников, за их семьи. Я даже не могу себе представить ситуацию, в которой я прихожу в офис и говорю: «Ребята, все расходимся, мы закрываемся». Так что мои бурные эмоции, эмоциональные реакции — это проявление заботы о своих людях.





«Чистое везение»

В моей работе элементом того самого чистого везения стал тот самый «идеальный первый станок». Честное слово: последующие станки, которые были куплены осознанно, с полным знанием дела, не были настолько совершенны, несмотря на высочайшее качество.

Этот первый станок стал нашим ключом к дверям первых клиентов! Он позволил войти в рынок и обеспечил очень личный, индивидуальный подход к каждому клиенту. Ведь логотип — это всегда отражение индивидуальности!

Учитель, который об этом не догадывается

Огромный вклад в мое дело, сам того не зная, сделал бизнесмен, педагог и автор книг по саморазвитию Роберт Кийосаки.

Когда в мои руки впервые попала его книга — «Руководство по инвестированию» — я была ещё студенткой, занималась подработками. Дело хорошее, но не цельное, не постоянное…

Помню, что с первой главы поняла: я нашла сокровище, которое изменит мою жизнь. Это незабываемое ощущение! Сегодня у меня есть все книги Кийосаки. Если на душе плохо или я чувствую, что мне нужен новый вектор развития, открываю книгу в любом месте — и происходит перезапуск.

Но именно в тот первый момент знакомства с автором и его мыслью мне пришла идея создать правильный, красивый бизнес. Бизнес — не однодневку. Бизнес, в котором я буду капитаном, задающим курс. И всё удалось! Вот такая цена книги в жизни конкретного человека…

Как удержать команду

Принцип моего бизнеса: высокое качество, прозрачность, личный подход. В соответствии с этими тремя китами я и набираю сотрудников. Мой выбор: профессиональные и честные люди, хорошие исполнители.

Креаторы прекрасны, но в момент развития, роста бизнеса именно исполнители, которые слышат своего руководителя и на «отлично» справляются с поставленными задачами, двигают дело вперед.

Я сама прошла все ступени — работала и на производстве, и в менеджменте, и в логистике — я понимаю в своем деле всё. А потому понимаю: амбиции без грамотной оценки ситуации и реальных умений ничего не дают.

Что я взамен даю своим сотрудникам? Уверенность в завтрашнем дне. Да, я ставлю задачи, но я объясняю, как их выполнить. Требую результата, но точно понимаю, как к нему прийти. Так что надо только слушать и слышать! А это моя команда умеет.

Когда я прихожу в офис, мы настолько сконцентрированы, что можем решить все вопросы и составить план за три часа.

Никто из набранных мной пять лет назад сотрудников не ушел из нашей компании. Только если в декрет. Но потом возвращаются! (Улыбается.)

Расстаемся мы лишь с людьми, которые не прошли испытательный срок. Причина? Отсутствие дисциплины, субординации, ответственного подхода к делу… Я как руководитель не могу позволить вредить моему делу или тормозить работу других сотрудников.

Если вижу, что в человеке есть потенциал, провожу личную беседу. Если нет — расстаемся.

Помню всех, с кем пришлось попрощаться, но сожалений не чувствую. И это не цинизм, а радость за то, что у человека появилась возможность найти себя в другом деле, стать реализованным и счастливым!

Почему вы победительница «Леди Босс — 2017»?

В первую очередь, потому что когда я закрываю глаза и представляю себя победительницей — чувствую себя уверенно, комфортно и абсолютно на своем месте! (Улыбается.)

Ну, а еще потому, что я владелица своего дела и я в нём умею всё: генерировать идеи, создавать новое, продавать качественное, делать нашу страну лучше. Я несу полную ответственность за свой бизнес и готова платить энергией, финансами, репутацией, упущенными возможностями в случае ошибки. Но сегодня мой курс верный и удача на моей стороне. А значит, я достойна победы!

Справка о проекте Организатор проекта: сайт для настоящих женщин LADY.TUT.BY . Руководитель проекта: Светлана Зере. Куратор проектной группы: Татьяна Калюжная. Автор идеи проекта для деловых женщин: Ольга Тимкина. Проект основан в 2008 году в Новосибирске. На территории Республики Беларусь впервые прошел в 2012 году. Количество участниц проекта — 12 бизнес-леди.

Партнёры

Автопартнёр Ювелирный

партнёр Партнёр

площадки Партнёр

площадки Партнёр финала Подарочный

партнёр Яхт-партнёр Принт-партнёр Партнёр

площадки Маркетинговый

партнёр Партнёр Технический партнёр Beauty-партнёр Партнёр одежды Шоколадный партнёр

Генеральный информационный партнёр Радиопартнёр Портал-партнёр Главный медиапартнёр Главный новостной партнёр

Информационные партнёры