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Возвращение легенды. Компания VLF Automotive начнет сборку брутальных вездеходов Hummer H1

11.05.2017 09:08 — Разное | Tut.by  
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Возрожденный внедорожник получил имя Humvee C-Series — продавать машину будут в Африке, странах Ближнего Востока, Европе и Китае.


Напомним, что концерн General Motors прекратил выпуск Hummer H1, гражданской модификации армейского внедорожника Humvee, еще в июле 2006 года — модель попросту устарела и не соответствовала требованиям по эргономике и экологическим нормам. Но теперь компания VLF Automotive, показавшая в начале года в Детройте пикап X-Series с весьма спорной внешностью, объявила о запуске своего нового проекта, которым и стала уже давно забытая цивильная версия Humvee.


Ввиду того, что права на бренд Hummer по-прежнему принадлежат General Motors, продаваться «новый старый» внедорожник будет как Humvee C-Series. Идея возродить первый Hummer принадлежит компании Humvee Export, которая обратилась за помощью к VLF Automotive для сборки внедорожника из машинокомплектов, которые еще с 2013 года всем желающим поставляет AM General, производитель оригинального Hummer. Именно VLF Automotive будет устанавливать на Humvee двигатель и трансмиссию.


Возрожденный внедорожник продемонстрировали на минувшем Шанхайском автосалоне. Известно, что C-Series будет предлагаться в трех вариантах исполнения (Bravo, Charlie и Delta) и одним из четырех двигателей разработки General Motors — 6,5-литровым V8 с тремя вариантами мощности (190, 205 и 250 лошадиных сил) и 430-сильной «восьмеркой» объемом 6,2 л.

 
 
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Брутальный армейский внедорожник Hummer H1, выпуск которого прекратили в 2006 году, вновь возвращается на рынок.

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