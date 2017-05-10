Сводка Совинформбюро: 11 мая – более полумиллиона пленных немцев

В военные годы о положении дел на разных фронтах, событиях в тылу и деятельности партизанского движения граждане СССР узнавали из сообщений Совинформбюро, которые прочно ассоциировались с голосом диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана — он ежедневно зачитывал по радио сводки, начинавшиеся с фразы "От Советского информбюро".

На радио Sputnik Беларусь слушайте озвученную Юрием Левитаном сводку о положении дел на фронте от 11 мая 1945 года.

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В течение 11 мая войска Ленинградского фронта продолжали прием капитулировавших соединений и частей Курляндской группы немецких войск. С 9 по 11 мая сдалось в плен 133 000 немецких солдат и офицеров и 14 генералов. В числе пленных генералов, кроме ранее объявленных, командир 563 пехотной дивизии генерал-лейтенант Нейман, командир 87 пехотной дивизии генерал-лейтенант Штрахвиц, командир 30 пехотной дивизии генерал-майор Хенце, командир 263 пехотной дивизии генерал-майор Хеман, командир 24 пехотной дивизии генерал-майор Шульц и командир боевой группы 21 авиаполевой дивизии генерал-майор Барт. Всего учтено трофеев: самолетов — 75, танков и самоходных орудий — 244, полевых орудий — 948, минометов — 323, пулеметов — 2 932, винтовок и автоматов — 41 310, бронетранспортеров — 130, автомашин — 3 478, тракторов и тягачей — 215, радиостанций — 223, повозок с военными грузами — 3 332, лошадей — 11 280. Прием пленных и учет трофеев продолжается.

Войска фронта полностью заняли Курляндский полуостров, выйдя на побережье Рижского залива и Балтийского моря.

Войска 3-го Белорусского фронта закончили прием капитулировавших соединений и частей немецких войск в районе устья реки Вислы и производили прочесывание занятой территории, очищая ее от оставшихся мелких групп и отдельных солдат противника. Всего принято более 20 000 пленный немецких солдат и офицеров и 3 генерала. Учтены следующие трофеи: самолетов — 50, танков и самоходных орудий — 20, полевых орудий — 300, минометов — 134, пулеметов — 2 500, винтовок и автоматов — 15 000, бронетранспортеров — 53, автомашин — 5 912, радиостанций — 30, лошадей — 1 570.

Войска 2-го Белорусского фронта в районе устья реки Вислы восточнее Данцига и на косе Путцигер-Нерунг северо-восточнее Гдыни продолжали прием капитулировавших немецких войск. С 9 по 11 мая сдалось в плен 35000 немецких солдат и офицеров и 7 генералов. В числе пленных генералов, кроме ранее объявленных, командир 12 авиаполевой дивизии генерал-лейтенант Шлиппер. Кроме того, взято пленных на острове Борнхольм 12 000 человек во главе с начальником гарнизона генерал-лейтенантом Вутман. Всего по фронту взято 47 000 человек. Наши войска заняли остров Борнхольм.

Войска 1-го Украинского фронта в течение 11 мая преследовали отказавшиеся капитулировать немецкие войска генерал-фельдмаршала Шернера и, продвигаясь вперед, заняли на территории Чехословакии города Жигле, Краловице, Раковник, Кладно, Брандис, Мельник, Лиса на Лабе, Млада Болеслав, Добровице, Боусов, Иичин, Горжице, Яромерж. Войска фронта в районах Хемница и Ро-Кичаны (восточнее Пильзена) соединились с американскими войсками. С 9 по 11 мая войска фронта взяли в плен 121 660 беспорядочно сдавшихся немецких солдат м офицеров и 7 генералов. В числе пленных генералов командир 31 пехотной дивизии СС генерал-лейтенант Кемпф, начальник научно-исследовательского института ПВО генерал-лейтенант Штубенраух, комендант города Глатц генерал-майор Петш и начальник строительного отдела генерал-майор Герман Бахер. На пяти немецких аэродромах войска фронта захватили 272 самолета.

Войска 4-го Украинского фронта, преследуя отходившую на запад группу немецких войск генерал-фельдмаршала Шернера, заняли на территории Чехословакии города Новый Биджов, Местец Кралеве, Хлумец, Колин, Кутна Гора. С 9 по 11 мая войска фронта взяли в плен более 35 000 беспорядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 127, полевых орудий — 820, минометов — 510, пулеметов — 1 700, винтовок и автоматов — более 15 000, автомашин — 1 500, повозок с военными грузами — 6 000, паровозов — 53, железнодорожных вагонов — 3 700, лошадей — 500.

Войска 2-го Украинского фронта в течение 11 мая преследовали отказавшиеся капитулировать немецкие войска из группы генерал-фельдмаршала Шернера и генерал-полковника Велера и, успешно продвигаясь вперед, заняли на территории Чехословакии города Хотеборж, Ледеч, Влашим, Бистржице, Миличин, Йестеб-Нице, Табор, Пельгржимов, Собеслав. Войска фронта в районе северо-западнее города Чесне Будеевице соединились с американскими войсками. Одновременно войска фронта юго-восточнее города Ческе Будеевице продвигались вперед и на территории Австрии заняли города Гмюнд, Вейтра, Цветтль, Оттеншлаг, соединившись в районе юго-восточнее Линца с американскими войсками. С 9 по 11 мая войсками фронта взято в плен более 98 000 беспорядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров, 8 генералов и захвачены следующие трофеи: самолетов — 40, танков и самоходных орудий — 107, полевых орудий — 175, автомашин — 468, повозок с военными грузами — 1 560, железнодорожных вагонов — 430.

Войска 3-го Украинского фронта в течение 11 мая преследовали отступавшие на запад немецкие войска и в результате успешных действий принудили большую часть войск противника сложить оружие. По предварительным данным, войсками фронта с 9 по 11 мая взято в плен более 106000 немецких солдат и офицеров и 5 генералов. Захвачены следующие трофеи: самолетов — 238, танков и самоходных орудий — 214, полевых орудий — 1 252, минометов — 212, пулеметов — 12 000, винтовок и автоматов — 25 000, автомашин — 5 600, паровозов — 214, железнодорожных вагонов — 5 260, повозок с военным грузом — 2 570, лошадей — 2 690.

Всего, таким образом, с 9 по 11 мая на всех фронтах взято в плен более 560 000 немецких солдат и офицеров и 45 генералов.