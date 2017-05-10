Комедийный спектакль « Доктор знает все » с участием Алексея Макарова, Олега Фомина и Дениса Никифорова пройдет в КЗ «Минск» 16 мая. Основой постановки послужила пьеса Игоря Глинкова «Ангел, черт, проктолог».





«Это не комедия положений. Это комедия одного положения, в котором оказались герои пьесы. Вроде бы обычная ситуация: двое приходят к врачу со своими душевными проблемами. Вот только врач — не психиатр, а проктолог. И пациенты — не люди, а ангел с чертом» — подробности сюжета сообщают в анонсе спектакля.

«В наши дни очень сложно найти материал, который заставит зрителей не только безудержно смеяться, но и, думая над происходящим, плакать», — говорит режиссер-постановщик спектакля и исполнитель одной из главных ролей Олег Фомин.

Веселый, но и в то же время глубокий спектакль «Доктор знает все» заставляет задуматься о насущном, личном и человеческом. Перед зрителями предстанет трио из Ангела и Беса, которые жалуются, и Доктора, который как раз «знает все».





«Понимаете, доктор, вот у него (у Ангела) схема такая: хотел как лучше, а получилось как всегда. А у меня наоборот. Хочешь плохому дяде сделать плохо, а получается, что делаешь ему хорошо», — сетует Бес в исполнении Фомина.

«Знаете, доктор, ангелом быть очень тяжело. А быть ангелом в нашей стране — это вредно для психического здоровья. И дело даже не в благодарностях, взятках, а вообще… У меня в последнее время такое странное чувство, как будто я наблюдаю, как похоронная процессия забрела в цирк. Понимаете? Вроде бы все печально, и тут же рядом вот это: трам-пам-пара-пара-пам пам-парам…», — живо артикулируя, изрекает Ангел — Денис Никифоров.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Премьера спектакля в Москве состоится 22 мая и будет приурочена к празднованию юбилея Олега Фомина (актер и режиссер спектакля). Неудивительно, что артист выбрал именно эту пьесу: «очень легкий для восприятия и смешной сюжет скрывает в себе насущные проблемы человечества». Для зрителей в Минске спектакль покажут 16 мая.

Билеты можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

Когда: 16 мая в 19.00, КЗ «Минск» Стоимость билетов от 20 до 120 рублей Купить билет