Украинские журналисты обнаружили новые факты убийства Павла Шеремета





Журналисты из OCCRP выяснили, что в ночь перед убийством Павла Шеремета перед его домом находился бывший или действующий сотрудник СБУ. Машина, в которой корреспондент ехал, взорвалась в июле прошлого года.

Журналисты из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и портала Slidstvo.Info выяснили, что незадолго до убийства журналиста Павла Шеремета за ним следил сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом говорится в фильме, который опубликован на сайте украинского издания «Громадське».

В ходе расследования удалось установить, что вечером накануне убийства 20 июля недалеко от дома журналиста находились два автомобиля - Skoda и Mercedes. В них сидели два человека, которые время от времени контактировали друг с другом.Сам Шеремет в этом время встречался с бойцами батальона «Азов». Машины были припаркованы всего в 120 метрах от места их встречи, пишет РБК.

В ночь на 20 июля неизвестные мужчина и женщина также были возле дома Шеремета. На видеозаписи, которую удалось получить, видно, что они стараются вести себя так, будто не знают друг друга. В какой-то момент женщина появляется на записи возле автомобиля журналиста и, предположительно, закладывает бомбу под водительское сиденье. После этого она встречается со своим сообщником и они вместе уходят от места, где стояла машина Шеремета. Спустя 43 минуты автомобили Skoda и Mersedes уезжают и пропадают с камеры наблюдения.

Член исследовательской команды Bellingcat, к которому журналисты обратились за помощью, изучил видеозаписи и установил номер Skoda. Выяснилось, что автомобиль принадлежит Наталье Зарецкой. Сначала она отвергала, что владеет машиной, но спустя несколько недель сообщила, что она приобрела ее для человека по имени Игорь Устименко.

Журналистам удалось с ним встретиться. Он рассказал, что в ту ночь оказывал «частные услуги» по наблюдению за несовершеннолетними. Про другого человека, с которым он общался в ночь перед убийством, Устименко говорить не стал. Источник OCCRP в СБУ заявил, что Устименко по состоянию на 2014 год был сотрудником госструктуры. Он сам не стал отвечать на вопрос журналистов, работал ли он в ведомстве когда-либо.

Журналисты утверждают, что полиция знала о нахождении Skoda близ дома Шеремета, однако она не стала допрашивать ни Устименко, ни Зарецкую. В СБУ и Генпрокуратуре Украины отказались прокомментировать полученные сведения.

Вечером 10 мая, спустя несколько часов после публикации расследования, пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook написала, что Устименко уволили из ведомства 29 апреля 2014 года.

«Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до нее, возможно, нам не о чем было бы говорить», — утверждает Гитлянская.

Автомобиль, в котором находился Павел Шеремет, взорвался в центре Киева, в конце июля. Глава МВД Украины Арсен Аваков в середине февраля заявил, что следствие подозревает в причастности к убийству журналиста граждан России.