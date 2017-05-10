Лучший российский снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин снова вынужден отложить мечту о Кубке Стэнли до лучших времен. Его «Вашингтон», сумев отыграться в серии с «Питтсбургом» со счета 1:3, все же потерпел поражение в решающем седьмом матче и пропустил «пингвинов» в финал Восточной конференции плей-офф.



Фото: nhl.com/ru

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 — Раст (Гюнцель, Кросби, 28.49), 0:2 — Хорнквист (Шульц, 44.14).

Броски: 29−28 (8−10, 15−7, 6−11).

Силовые приемы: 32−29.

Штраф: 9−9.

Три звезды: Флери, Раст, Холтби.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 18 минут 22 секунды, исполнил 4 броска в створ ворот, применил 4 силовых приема и оказался единственным в своей команде, кто присутствовал на площадке при обеих пропущенных шайбах.

Ну, а статистика противостояний с «Питтсбургом» в плей-офф для «Вашингтона» стала еще более катастрофическая — теперь уже 9 серий выиграли «пингвины» и лишь однажды сильнее оказались «столичники», было это в далеком 1994 году (итог серии 4:2).

В прошлом году «Вашингтон» тоже выиграл регулярный чемпионат, однако также был выбит из плей-офф заклятым «Питтсбургом» уже во втором раунде (2:4).

А обладатель Кубка Стэнли-2016 «Питтсбург» продолжает защиту титула и в финале Восточной конференции сразятся с «Оттавой».

А вот соотечественник Овечкина Евгений Малкин, уже имеющий в коллекции два Кубка Стэнли, продолжает путь за третьим. Малкин лидирует в споре бомбардиров нынешнего розыгрыша плей-офф, набрав 18 (5+13) очков в 12 поединках. На счету Овечкина всего 8 (5+3) очков в 13 играх.

В ночь на 11 мая определился также второй финалист Западной конференции. «Анахайм», уступая 0:2 в серии с молодым, но уже возмужавшим «Эдмонтоном», сумел переломить ход противостояния и в седьмом поединке вырвал путевку в следующий раунд. Калифорнийцев не смутил и разгром 1:7 в шестом поединке серии.

«Анахайм» — «Эдмонтон» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 — Каджула (3.31), 1:1 — Кольяно (Кеслер, Монтур, 28.55), 2:1 — Ритчи (Ватанен, Перри, 43.21).

Броски: 30−24 (7−13, 16−3, 7−8).

Силовые приемы: 39−23.

Штраф: 2−2.

Вратари: Гибсон (95,8% отраженных бросков) — Тальбо (93,3% отраженных бросков).

Три звезды: Ритчи, Кольяно, Тальбо.

20-летний капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, со 100 (30+70) очками ставший лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, в плей-офф выглядел не столь впечатляюще (5+4), перепоручив лидерские функции 21-летнему немцу Леону Драйзайтлю, который в споре бомбардиров Кубка Стэнли с 16 (6+10) очками уступает лишь Евгению Малкину. Но его усилий для выхода «нефтяников» в финал «Запада» оказалось мало.

В финале Запада «Анахайм» сразится с «Нэшвиллом» — восьмой командой по итогам регулярного чемпионата, которая сумела выбить более рейтинговые «Чикаго» и «Сент-Луис».

Итог серий 2-го раунда Кубка Стэнли

«Восток»

«Оттава» — «Рейнджерс» — 4:2 (2:1, 6:5 ОТ, 1:4, 1:4, 5:4 ОТ, 4:2).

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 3:4 (2:3, 2:6, 3:2 ОТ, 2:3, 4:2, 5:2, 0:2).

«Запад»

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 2:4 (3:4, 3:2, 1:3, 1:2, 2:1, 1:3).

«Анахайм» — «Эдмонтон» — 4:3 (3:5, 1:2, 6:3, 4:3 ОТ, 4:3 2ОТ, 1:7, 2:1).

Финалы конференций

«Восток»

«Питтсбург» — «Оттава»

14 и 16 мая в Питтсбурге, 18 и 20 мая в Оттаве и, если потребуется, 21 мая в Питтсбурге, 24 мая в Оттаве, 26 мая в Питтсбурге.

«Запад»

«Анахайм» — «Нэшвилл»

15 и 17 мая в Анахайме, 19 и 21 мая в Нэшвилле и, если потребуется, 23 мая в Анахайме, 25 мая в Нэшвилле, 27 мая в Анахайме.