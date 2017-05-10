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В Минском районе горело производственно-складское здание

11.05.2017 09:38 — Разное | БелТА  
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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе горело производственно-складское здание, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

В службу спасения 10 мая в 23.25 от очевидца поступило сообщение о загорании ангара в п.Привольный (Минский район). "Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, они обнаружили, что открытым пламенем горело производственно-складское здание, которое cдавалось в аренду. Пожар локализован и ликвидирован работниками МЧС. Пострадавших нет", - отметила Анастасия Швайбович.

В результате пожара уничтожены крыша на площади 400 кв.м, производственное оборудование и готовая продукция на площади 600 кв.м. К месту происшествия выезжало 9 единиц техники. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В службу спасения 10 мая в 23.25 от очевидца поступило сообщение о загорании ангара в п.Привольный (Минский район).

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