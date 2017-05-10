ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские продукты впервые представлены на выставке в Китае

11.05.2017 09:41 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Белорусские продукты впервые представлены на выставке в Китае

Коллективная экспозиция белорусских производителей Made in Belarus впервые представлена на выставке продуктов питания Hofex-2017 в Китае.

Как сообщили БЕЛТА в выставочном унитарном предприятии "Белинтерэкспо", в экспозиции представлены пять белорусских производителей молочных и мясных продуктов: ОАО "Минский молочный завод №1", "Волковысский мясокомбинат", "Молодечненский молочный комбинат" и "Пинский мясокомбинат", а также компания Admiral Husso. "Минский молочный завод №1" и " Молодечненский молочный комбинат" демонстрируют на выставке сухое молоко, молоко стерилизованное, масло, сырки глазированные, сыры "Фету" и "Брынза", спортивное питание (протеин). "Волковысский мясокомбинат" и "Пинский мясокомбинат" представляют мясо (свинина, говядина) и субпродукты.

На стенде компании Admiral Husso представлена черная икра. Беларусь принимает участие в выставке впервые. "Минский молочный завод №1" подписал три соглашения на поставку масла и молока; компания Admiral Husso заключила партнерское соглашение на поставку осетровой икры в Гонконг и Макао; "Волковысский мясокомбинат" ведет переговоры об увеличении поставок свинины и говядины в рестораны Гонконга.

Выставка Hofex является одной из крупнейших отраслевых профессиональных выставок продуктов питания и напитков на территории КНР. Выставка проводится в Гонконге - крупном центре реэкспорта продовольствия, через который ежегодно проходит около 30% внешней торговли Китая.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коллективная экспозиция белорусских производителей Made in Belarus впервые представлена на выставке продуктов питания Hofex-2017 в Китае.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Минском районе горело производственно-складское здание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика