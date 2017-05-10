Белорусские продукты впервые представлены на выставке в Китае





Коллективная экспозиция белорусских производителей Made in Belarus впервые представлена на выставке продуктов питания Hofex-2017 в Китае.

Как сообщили БЕЛТА в выставочном унитарном предприятии "Белинтерэкспо", в экспозиции представлены пять белорусских производителей молочных и мясных продуктов: ОАО "Минский молочный завод №1", "Волковысский мясокомбинат", "Молодечненский молочный комбинат" и "Пинский мясокомбинат", а также компания Admiral Husso. "Минский молочный завод №1" и " Молодечненский молочный комбинат" демонстрируют на выставке сухое молоко, молоко стерилизованное, масло, сырки глазированные, сыры "Фету" и "Брынза", спортивное питание (протеин). "Волковысский мясокомбинат" и "Пинский мясокомбинат" представляют мясо (свинина, говядина) и субпродукты.

На стенде компании Admiral Husso представлена черная икра. Беларусь принимает участие в выставке впервые. "Минский молочный завод №1" подписал три соглашения на поставку масла и молока; компания Admiral Husso заключила партнерское соглашение на поставку осетровой икры в Гонконг и Макао; "Волковысский мясокомбинат" ведет переговоры об увеличении поставок свинины и говядины в рестораны Гонконга.

Выставка Hofex является одной из крупнейших отраслевых профессиональных выставок продуктов питания и напитков на территории КНР. Выставка проводится в Гонконге - крупном центре реэкспорта продовольствия, через который ежегодно проходит около 30% внешней торговли Китая.