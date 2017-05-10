ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске мужчина-инвалид попал под локомотив

11.05.2017 10:02 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

11 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске на железнодорожном перегоне локомотив смертельно травмировал мужчину-инвалида, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Трагедия произошла 10 мая в 13.20 на 561-м км пикета №2 перегона Лужесно-Чепино. Небольшой автономный локомотив (мотовоз), двигавшийся по маршруту Прудок-Витебск, смертельно травмировал жителя Витебска - 32-летнего инвалида 3-й группы по слуху.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия произошла 10 мая в 13.20 на 561-м км пикета №2 перегона Лужесно-Чепино. Небольшой автономный локомотив (мотовоз), двигавшийся по маршруту Прудок-Витебск,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Городокском районе грузовик насмерть сбил пешехода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика