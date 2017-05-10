|
В Витебске мужчина-инвалид попал под локомотив
11 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске на железнодорожном перегоне локомотив смертельно травмировал мужчину-инвалида, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Трагедия произошла 10 мая в 13.20 на 561-м км пикета №2 перегона Лужесно-Чепино. Небольшой автономный локомотив (мотовоз), двигавшийся по маршруту Прудок-Витебск, смертельно травмировал жителя Витебска - 32-летнего инвалида 3-й группы по слуху.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия произошла 10 мая в 13.20 на 561-м км пикета №2 перегона Лужесно-Чепино. Небольшой автономный локомотив (мотовоз), двигавшийся по маршруту Прудок-Витебск,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии