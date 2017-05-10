В Молодечно подросток жестоко избил сверстника

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно подросток жестоко избил своего сверстника. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

В РОВД 9 мая поступило сообщение из Молодечненской ЦРБ-1 о том, что в этот день в Молодечно неизвестный на улице из хулиганских побуждений избил несовершеннолетнего местного жителя 2000 года рождения. Правоохранители установили, что преступление совершил несовершеннолетний местный житель 2001 года рождения, ученик 9-го класса, ранее судимый по ст.339 (хулиганство) УК РБ. Школьник задержан в порядке ст.108 (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления) УПК, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 (хулиганство) УК.-0-