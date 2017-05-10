ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Молодечно подросток жестоко избил сверстника

11.05.2017 10:13 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно подросток жестоко избил своего сверстника. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

В РОВД 9 мая поступило сообщение из Молодечненской ЦРБ-1 о том, что в этот день в Молодечно неизвестный на улице из хулиганских побуждений избил несовершеннолетнего местного жителя 2000 года рождения. Правоохранители установили, что преступление совершил несовершеннолетний местный житель 2001 года рождения, ученик 9-го класса, ранее судимый по ст.339 (хулиганство) УК РБ. Школьник задержан в порядке ст.108 (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления) УПК, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 (хулиганство) УК.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В РОВД 9 мая поступило сообщение из Молодечненской ЦРБ-1 о том, что в этот день в Молодечно неизвестный на улице из хулиганских побуждений избил несовершеннолетнего...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Под Петриковом VW вылетел в кювет: пострадали шесть человек, в том числе двое детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика