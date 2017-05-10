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В Городокском районе грузовик насмерть сбил пешехода
11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Городокском районе грузовик насмерть сбил пешехода. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.
ДТП произошло 10 мая в 22.45 в д.Светлые (Городокский район). Житель д.Ладышино (Шкловский район), управляя машиной МАЗ, сбил жителя д.Хвошно (Городокский район) 1980 года рождения, который был обозначен световозвращающими элементами. От полученных травм 11 мая в 2.50 пострадавший умер в больнице.-0-
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ДТП произошло 10 мая в 22.45 в д.Светлые (Городокский район). Житель д.Ладышино (Шкловский район), управляя машиной МАЗ, сбил жителя д.Хвошно (Городокский район) 1980 года...
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