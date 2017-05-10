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Жигалкович: после "Евровидения" жизнь уже не могла быть прежней

11.05.2017 10:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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После победы на детском "Евровидении 2007" жизнь изменилась полностью, она просто не могла быть прежней, признался в интервью радио Sputnik Беларусь Алексей Жигалкович, 10 лет назад повторивший успех Ксении Ситник на международном детском конкурсе.

"До сих пор эта победа откликается в нынешней деятельности. Были и другие конкурсы, но эффект после "Евровидения" был куда значительнее. И концертов стало намного больше, и увереннее на сцене стал себя чувствовать, и телевидение, радио были. Где-то года полтора это внимание держалось, и было очень тяжело", — рассказал Жигалкович.

Экс-победитель детского "Евровидения" признал, что вопрос дальнейших занятий музыкой, нового репертуара и поиска продюсера возник несколько позже, и Алексей пришел к выводу, что это не тот образ жизни, который он хотел бы вести в дальнейшем.

Жигалкович: после "Евровидения" жизнь уже не могла быть прежней
© Sputnik / Роман Шантар.
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"Тогда я увлекся съемками и монтажом и решил изучить профессию режиссера. Музыкальная деятельность начала стихать, и постепенно меня начала увлекать совершенно другая сфера, которая сейчас меня захватывает с ног до головы", — рассказал Жигалкович.

Что касается международного конкурса "Евровидение", собеседник Sputnik считает конкурс нужным как для страны, так и для самих исполнителей. Это хороший старт, и если исполнитель хочет заявить о себе, то лучше "Евровидения" альтернативы нет, убежден Жигалкович. При этом под формат "Евровидения" все-таки нужно подстраиваться, поэтому не любая музыка может удачно прозвучать на этом конкурсе.

"Я продолжаю следить за конкурсом до сих пор, и сейчас мне это шоу более интересно как режиссеру. Оно качественное, очень хорошо сделанное, необычное. И также я смотрю как музыкант, анализирую песни и исполнителей, предугадываю шансы. Но все равно это тяжело, потому что конкурс для меня остается загадкой", — отметил собеседник.

Гость Sputnik также прокомментировал то, что в нынешнем году на конкурсе "Евровидение" в Киеве впервые будет звучать белорусскоязычная песня "Гісторыя майго жыцця" в исполнении NaviBand.

"Мне кажется, это должно было произойти, и хорошо, что произошло именно в этом году. Это сейчас актуально. Думаю, мы получим удовольствие от их исполнения и реально будем их поддерживать. Они профессионалы, и, думаю, у них все получится", — резюмировал Жигалкович.

Полную версию беседы с победителем детского конкурса "Евровидение 2007" Алексеем Жигалковичем слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Спустя 10 лет после победы на детском "Евровидении" белорус Алексей Жигалкович рассказал, как отразился конкурс на его дальнейшей судьбе, и оценил шансы на победу...

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