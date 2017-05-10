Вторая жизнь минских бомбоубежищ: сделать безопасное неубыточным

Непонимание между Минским городским УМЧС и некоторыми ЖРЭО началось давно. Коммунальщики были недовольны тем, что на них повесили, как они выражаются, убежища в жилых домах и они обязаны в них ежегодно проводить ремонт. А пожарные за этим вели контроль. Недавно сооружения передали спецпредприятию Мингорисполкома, но уже МЧС отмечает, что не все документы, которые вели ЖРЭО, в порядке.

Нужны ли Минску убежища и смогут ли защитить от современного оружия, разбиралась корреспондент Sputnik Юлия Балакирева.

Вынесли даже двери

В 90-е годы защитные сооружения, которые находятся в жилых домах, передали на баланс ЖРЭО. А МЧС назначили выполнять надзорную функцию за их состоянием. Поскольку со временем помещения приходят в негодность, ежегодно Мингорисполком доводил план по их ремонту. В среднем получалось шесть объектов в год. Привести в порядок одно – уже стоит целое состояние: сегодня это 10 тысяч рублей. Коммунальщики жаловались, что у них столько денег нет, и просили надзорный орган дать им отсрочку.

В 2015 году с корреспондентом Sputnik общался Леонид Соболевский, тогда он был инженером по гражданской обороне ЖРЭО Партизанского района. По его словам, многие убежища были им переданы в ужасном состоянии. Вандалы в лихие 90-е вынесли оттуда даже входные двери. Некоторые объекты не ремонтировались с 50-х годов: как построили их, так и забросили.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Двери в убежище

"Мы постоянно просили МЧС-ников пойти нам на встречу. А они нам отвечали: "Сдавайте помещения в аренду, это разрешено по закону". А толку?! Если 50% вырученных средств мы обязаны отдать в городской бюджет, еще 25% идет на нужды организации", – рассказывал Соболевский.

И действительно, возникает вопрос: почему такими "специфическими" объектами занимаются коммунальщики? А не военные, например.

Инженер обратил внимание и на другой вопрос. По его словам, не всегда убежища спасают. В Партизанском районе находится ряд химически опасных предприятий, среди которых "Белрыба", молочный завод №1. В случае утечки аммиака прятаться в сооружения можно, так как газ поднимается вверх. Но если речь идет о хлоре, такой шаг может стать смертельно опасным.

"При испарении и соединении с воздушными парами он может проникать в нижние этажи и подвальные помещения зданий", – пояснил Соболевский.

Неразбериха с документами

В конце прошлого года убежища к радости ЖРЭО передали на баланс коммунального унитарного предприятия по хранению, ремонту и техническому обслуживанию имущества и сооружений гражданской обороны "Спецпредприятие Мингорисполкома". Однако и тут не обошлось без столкновений. Упреки уже шли в сторону коммунальщиков.

"Не все удостоверяющие документы на помещения в порядке. То план защитного сооружения не совпадал с планом кадастрового агентства, то еще что-то. Сейчас приходится все это переделывать, а это время", – сообщил Sputnik главный специалист отдела организационного обеспечения ГСЧС и ГО Минского городского УМЧС Евгений Процкий.

Минске" title="Убежище трамвайного парка в Минске" class="">

Минске" title="Убежище трамвайного парка в Минске" class=""> © Sputnik / Сергей Пушкин. Убежище трамвайного парка в Минске

На спецпредприятии Sputnik отказали в комментарии по этому поводу, отметив, что тут "есть много неясностей и мнений". А в МЧС добавили: после осмотра объектов было предложено какую-то их часть списать ввиду того, что они подтапливаются грунтовыми водами и ремонтировать их экономически нецелесообразно. Также поступило предложение некоторые перевести из разряда противорадиационного укрытия в защитное укрытие или сооружение двойного назначения. Такой шаг позволит сэкономить на их содержании. К слову, всего существует четыре класса убежищ, четыре группы противорадиационных укрытий и защитные укрытия. Отличаются они способностью противостоять ударной волне или проникающей способности радиации.

Понижение в классе еще и целесообразно. В Минской области нет объектов с закрытым ядерным циклом на территории. Поэтому не нужно содержать противорадиационное укрытие в городе, тем более в жилом фонде.

Возникает резонный вопрос – а нужны ли нам вообще эти сооружения?

300 бомб на 100 городов

В Минске насчитывается около тысячи убежищ. Большая их часть приходится на старую застройку, которой так богаты Партизанский и Центральный районы. Укрытия максимальной вместимости находятся на крупных предприятиях. Так, МАЗовские спасают до четырех тысяч человек. А в сооружении БСМП могут укрыться даже нетранспортабельные пациенты.

Строить убежища в СССР начали в 50-е в разгар холодной войны – после того, как советские разведчики узнали о намерении американцев сбросить на 100 советских городов 300 атомных бомб. В последующем каждый жилой дом в Советском Союзе строился невысоким, в 2-3 этажа и снабжался защитным сооружением.

Обстановка внутри убежищ одинаковая, отмечает Процкий. В укрытии трамвайного парка, к примеру, на входе стоит гермодверь. За ней – еще одна. Таким образом между ними образован тамбур-шлюз, необходимый на случай химической и радиационной аварий. Если укрываемые решат выйти наружу, они должны убедиться, что с воздухом на улице все в порядке, сделав замеры. Закрыв за собой одну дверь, человек препятствует проникновению газа внутрь убежища во время этой процедуры.

Внутри убежища стоят емкости для воды, есть аптечка и средства для пожаротушения. Предусмотрен санузел. В отдельной комнате находится дорогостоящее фильтровентиляционное оборудование. Производят его в России. В 90-е оно было почти целиком разграблено, и пришлось потратить немало средств на исправление этой ошибки. Но без него не обойтись: фильтрует воздух в помещении.

Стоит отметить, что убежище трамвайного парка нестандартное – оно отдельно стоящее. Возводилось в 50-е годы, имеет третий класс защиты и может вмещать в себя до 250 работников предприятия.

"Африка" в убежище

В 2002 году года в убежище трамвайного парка случилось ЧП: прорвало канализационную трубу. Сегодня об этом напоминают разве что немного деформированные парты и стулья. Парк сделал в помещении хороший ремонт и использует его для своих нужд: проводит занятия для сотрудников.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Класс в убежище трамвайного парка

Второй вариант эффективного применения убежища, считает Процкий, – сдавать его в аренду. В Минске арендуются около 20% таких объектов. В некоторых размещаются известные организации. Например, в убежище в Центральном районе работает тренажерный зал, а в укрытии на улице Тимирязева раньше действовал ночной клуб "Африка".

Арендаторов, отмечает собеседник, было бы больше, если бы не пришлось согласовать вопросы аренды с жильцами. А им не очень "улыбается", чтобы в доме был какой-нибудь производственный цех и туда толпой шли люди.

Тем не менее без сооружений, по мнению Процкого, нам не обойтись. Чем больше их у нас, тем более мы защищены. Несмотря на то, что построены они в советское время, смогут защитить нас и сегодня. Особенно это касается объектов в жилых домах. Ведь современные войны ведутся высокоточным оружием. И удару подвергаются объекты жизнеобеспечения города – водоканал, производственные предприятия, но никак не жилые дома.

Собеседник привел в пример Украину, где в мирное время почти не уделялось внимания состоянию убежищ. А с началом военного конфликта пришлось срочно их восстанавливать. Сегодня люди здесь не только укрываются от обстрелов, но иногда даже живут.

Параллельный пример – Израиль, где уровень гражданской обороны имеет общегосударственный уровень. Тематические учения там проходят в масштабах всей страны, а не районов, как у нас. Каждый жилой дом, детский сад, школа строятся со специальной защитной комнатой. Понятно, что в случае ЧП люди здесь будут максимально защищены.

Безопасные районы

Как отметил Процкий, убежища на химически опасных предприятиях находятся в режиме постоянной готовности: они первыми примут персонал. Остальные сооружения в случае острой необходимости, например, военных действий на территории города, будут приведены в готовность в течение 12 часов: туда произведут закладку продовольствия и медикаментов.

"За дело возьмутся специалисты, которые входят в звено по обслуживанию. Состав звена формируется в каждой организации-балансодержателе защитного сооружения гражданской обороны. Эти специалисты приведут в порядок укрытия. Также они будут сопровождать укрываемых на месте. Находиться в убежище в зависимости от его типа можно до 24 часов", – сообщил Процкий.

А если случится авария на химически опасных объектах? Тогда определен порядок эвакуации в безопасные районы города. Ответственны за это специальные комиссии, созданные при администрациях. Безопасные районы – это места, не попадающие в зону заражения в случаях аварии на опасных объектах. В качестве временного местопребывания могут быть использованы концертные залы, гостиницы, школы, детские сады.

Что касается замечания Соболевского по поводу хлора, Процкий отмечает: на территории Партизанского района химически опасных объектов, которые в своем производстве используют хлор, нет. В Минске это вещество использует только очистная водопроводная станция. Находится она во Фрунзенском районе.

"Они (ЖРЭО – Sputnik) могут приводить всякие доводы, но это связано с финансами. В мире еще никто не придумал более эффективного средства защиты населения, чем защитные сооружения. Поэтому, какие бы мнения не существовали, от них у нас никто избавляться не станет", – резюмировал собеседник Sputnik.