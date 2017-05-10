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В Бресте студент похитил у отца $7,5 тыс. и проиграл их
11 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 20-летний сын похитил у отца крупную сумму валюты и проиграл деньги в игорных заведениях, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.
В милицию 61-летний житель областного центра обратился 10 мая около двух часов ночи. Мужчина сообщил правоохранителям, что с 8 по 10 мая неизвестные из его дома похитили $7,5 тыс. Сотрудники отдела уголовного розыска с использованием полиграфа установили, что кражу совершил сын потерпевшего, который учится в одном из вузов Бреста. Также у него была изъята часть похищенных денег ($4,4 тыс.). Как выяснилось, остальную сумму молодой человек оставил в игорных заведениях города.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.205 (кража) УК РБ. Санкции данной статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы.-0-
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В милицию 61-летний житель областного центра обратился 10 мая около двух часов ночи. Мужчина сообщил правоохранителям, что с 8 по 10 мая неизвестные из его дома...
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