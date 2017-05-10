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В Волковысском районе мужчина в ссоре зарезал жену

11.05.2017 10:17 — Разное | БелТА  
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В Волковысском районе мужчина в ссоре зарезал жену

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе мужчина в пьяной ссоре зарезал жену. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Трагедия произошла утром 10 мая в деревне Верейки. В своем доме ранее неоднократно судимый мужчина после совместного распития спиртных напитков в ссоре ножом убил жену 1968 года рождения. Подозреваемый задержан.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Трагедия произошла утром 10 мая в деревне Верейки. В своем доме ранее неоднократно судимый мужчина после совместного распития спиртных напитков в ссоре ножом убил...

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