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В Волковысском районе мужчина в ссоре зарезал жену
11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе мужчина в пьяной ссоре зарезал жену. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.
Трагедия произошла утром 10 мая в деревне Верейки. В своем доме ранее неоднократно судимый мужчина после совместного распития спиртных напитков в ссоре ножом убил жену 1968 года рождения. Подозреваемый задержан.-0-
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Трагедия произошла утром 10 мая в деревне Верейки. В своем доме ранее неоднократно судимый мужчина после совместного распития спиртных напитков в ссоре ножом убил...
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